Aida Victoria Merlano se molestó con los periodistas que le preguntaron si sabía que su mamá se iba a fugar

Aida Victoria Merlano, influencer barranquillera. Foto: Instagram @aidavictoriam

La condena de 7 años y medio que enfrentará la influenciadora Aida Victoria Merlano no ha dejado de sonar en la opinión pública. A la joven la señalan de varios delitos, incluido ser cómplice en la fuga de su madre, la exsenadora Aída Merlano. En las últimas horas se volvió a pronunciar y, tal parece, no le gusta que le pregunten si sabía que su progenitora se escaparía de la justicia.

En medio de una entrevista que concedió este miércoles 14 de septiembre, la barranquillera le pidió al periodista Néstor Morales de la emisora BluRadio que no le hiciera preguntas sobre si tenía o no conocimiento de la fuga de su mamá y que si tenía esa duda se la respondía fuera del aire mientras se tomaban un café.

Fotos de archivo.

“¿Usted sabía, cuando se despidió de ella, sabía algo del intento de fuga?”, preguntó el comunicador, quien se ganó una vehemente contestación por parte de la creadora de contenido, quien enfrenta cargos por presunto enriquecimiento ilícito y utilización de menores de edad en fines delictivos.

“Me llamaste porque me dijiste que estaban interesados en conocer del proceso, y eso no hace parte del proceso. Ahora, si quieres que nos tomemos un tinto y me lo preguntas, yo con gusto lo converso contigo y lo hablamos”, aseveró Aida Victoria.

Más adelante, le volvieron a insistir en si sabía que su mamá iba a escaparse en una cinematográfica escena y, de nuevo, volvió a responder con tres piedras en la mano: “Si sabía o no sabía no es relevante, porque estamos hablando de hechos relevantes mediáticamente que son, si yo ayudé o no en su fuga. Eso no hace parte del proceso”, respondió Merlano en BluRadio.

La influencer fue condenada a 7 años y 6 meses de prisión domiciliaria, los cuales cumplirá en Barranquilla

En otro momento de su entrevista, la también novia del cantante Naldy dijo que saber que alguien cometerá un crimen no se concibe como delito en Colombia, por lo que ella saldría, a su juicio, bien librada sobre eso debido a que “a mí se me acusa es de ayudar a mi mamá a fugarse, algo que no sucedió”.

En otros apartes de su diálogo con el locutor, la joven aseguró que le sorprendió que no la metieran presa 17 años, como había anticipado en sus redes sociales días atrás. “Yo pensé que me iban a dar mínimo 15 años y que me iban a mandar a un centro penitenciario. Yo juraba que esta noche dormía en un centro penitenciario”, agregó y una vez más insistió en que con la ayuda de su abogado, Miguel Ángel del Río, apelará la decisión para que la dejen libre de toda culpa.

No obstante, esos no fueron los únicos encontrones que protagonizó la hija de la examante de Alejandro Char (exalcalde y excandidato presidencial). Aida Victoria también chocó con la periodista Vanessa de la Torre, de Caracol Radio, luego de que los acusó de no saber los delitos por los que estará en prisión domiciliaria por casi ocho años.

Vanessa De la Torre, periodista colombiana. @vanessadelatorre

“Los interrogantes que le estamos haciendo son preguntas que están en el expediente de la Fiscalía. Yo no sé si usted lo conoce, pero en la Fiscalía hablan de su caso como si fuera testaferrato”, le dijo la locutora, quien recibió un fuerte jalón de orejas por Aida Victoria quien, en tono elevado, le explicó los delitos por los que es acusada.

“No, mira, escúchame algo Vanessa. No es testaferrato, me están imputando enriquecimiento ilícito. Tú me dijiste lavado de activos, cariño”, señaló la influencer.

Cuando le preguntaron si, ahora que estará en su casa pagando una condena de 7 años, seguirá ejerciendo su trabajo como influenciadora, contestó: “Es mentira que vaya de dejar de ser influencer y es que, cuando una persona le dan casa por cárcel, puede tramitar un permiso para trabajar. Ayer tenía una maleta lista para ir a la cárcel y no puedo creer que pudiera dormir en mi casa”.

SEGUIR LEYENDO: