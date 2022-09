Francia Márquez envió mensaje a los colombianos: “No sirve bajar los brazos ni renunciar a nuestro compromiso”

La vicepresidenta colombiana envió un mensaje de aliento a todos los ciudadanos. Foto: Colprensa

Una de las figuras políticas más representativas e importantes en Colombia en los últimos años es la de Francia Márquez, quien ayudó a impulsar a Gustavo Petro en las elecciones presidenciales y ahora como vicepresidenta de Colombia alcanzó uno de los cargos más importantes y destacados dentro del Gobierno. La lideresa social ha sido una de las defensoras de la “Paz total”, la cual busca poner fin a varios conflictos en el país.

En las últimas semanas uno de los temas más preocupantes bajo el gobierno de Gustavo Petro han sido las acciones violentas por parte de diferentes grupos armados, así como las masacres que se han registrado en diferentes regiones del país. Sin embargo la vicepresidenta colombiana señaló recientemente la importancia de “construir el gran Pacto nacional por la Paz Total”.

“#NoSirve bajar los brazos ni renunciar a nuestro compromiso con la vida y la justicia social. No sirve dejar de construir el gran Pacto nacional por la #PazTotal en unidad, con esperanza”, afirmó la vicepresidenta colombiana en sus redes sociales

La lideresa social también ha defendido la gestión que viene realizando el gobierno de Gustavo Petro para realizar avances en la búsqueda de la “Paz total” y destacó que ahora están “gobernando con dignidad”. Francia Márquez también destacó que los une una “lucha colectiva” y resaltó los aspectos qe deben tener prioridad en el gobierno.

“Estamos gobernando con dignidad y con puertas abiertas, representamos unidad y esperanza para un país que empieza a recomponer su rumbo, nuestras prioridades permanecen firmes, alcanzaremos la #PazTotal con justicia Social y Económica. Somos #GobiernoDelCambio”, afirmó la vicepresidenta.

Y agregó que, “#LoQueNosUneEs el compromiso con la #PazTotal, con diálogo transparente, justicia social, justicia de género y justicia racial. Nos une la lucha colectiva por acabar el hambre, garantizar derechos y bienestar de la niñez y hacerle frente a las consecuencias de la crisis climática”.

Aunque en los últimos días se habló de un posible alejamiento entre el presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta, así como su ausencia en las últimas semanas en donde algunos críticos señalaron que “anda perdida”, sin embargo, esto fue desmentido por la misma Francia Márquez que en diálogo con Noticias Caracol aseguró que:

“No he estado perdida como dicen por ahí, he estado trabajando... hemos acordado estas funciones que son parte de la esencia de lo que soy y de lo que represento, y es la política social para los pueblos étnicos, indígenas, afrocolombianos, raizales, palenqueros y rom, la igualdad para las mujeres, la población con discapacidad y el reconocimiento de los derechos de la comunidad LGBTIQ+”, afirmó.

La vicepresidencia confirmó recientemente que a través del decreto No. 1874 del 9 de septiembre de 2022, el presidente Gustavo Petro delegó varias responsabilidades a Francia Márquez en las que tendrá “la misión de trabajar hacia la construcción de una Colombia con igualdad y que transite hacia una era de paz”.

Francia Márquez ahora deberá responder por 15 responsabilidades específicas las cuales se desarrollarán en la “igualdad, inclusión, mujer, equidad de género, paz, derechos humanos y creación de políticas públicas”.

