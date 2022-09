Tres coroneles fueron retirados de la Policía: al menos uno de ellos estaría acusado de abuso

El excomandante de la Policía de Vichada acosó sexualmente a varias uniformadas. Foto: Colprensa.

El revolcón en la Fuerza Pública colombiana continúa. Bajo tres argumentos son llamados a calificar servicios, tanto miembros de la Policía, como las Fuerzas Militares: zapateiristas, uribistas o investigados debían encabezar las listas para abandonar las filas.

El más reciente “despido” de Coroneles se conoció en la mañana de este martes 13 de septiembre de 2022. Tres Coroneles fueron llamados a hacer la calificación de su servicio. Esta decisión se tomó bajo el decreto 1835 del 9 de septiembre, firmado por el ministro de Defensa, Iván Velázquez.

<b>Coronel Edilberto García: acusado de cometer abuso sexual</b>

El excoronel Edilberto García llevaba 27 años en la institución policial, días antes de que lo llamaran a calificar servicio ya le habrían impuesto casa por cárcel en razón de haber cometido abuso sexual dentro de la institución, las investigaciones demuestran que el coronel Edilberto García Guauta habría aprovechado su rango para acosar a tres patrulleras y tres auxiliares de la Policía Nacional.

Había sido capturado el pasado 1 de septiembre por el CTI de la Fiscalía en la ciudad de Pereira, luego de que un juez de control de garantías emitiera una orden de arresto en su contra. El 9 de julio había salido sorpresivamente del departamento del Vichada luego de que una Comisión de Nivel Central llegara a Puerto Carreño para investigar las denuncias por acoso sexual y acoso carnal violento que tenía.

<b>Coronel Faxir Ramírez Horta: el protegido de Andrés Pastrana y sus escándalos con el licor</b>

El Coronel Faxir Ramírez Horta es muy recodado porque protagonizó un escándalo en Chile, en agosto de 2021, cuando presuntamente, al estar bajo los efectos del alcohol, agredió a los policías de Carabineros de ese país donde se desempeñaba como agregado militar.

Según indica el medio de comunicación La FM “Por defenderlo, el expresidente tuvo varias peleas como con el ex director del policía fiscal y aduanera Juan Carlos Buitrago a quien acusó de no haberlo aceptado como su subdirector en un episodio que fue narrado en su libro los principios no se negocian”, retrata La Fm.

<b>Coronel Hilbar Alfonso Reyes Cruz: sale en limpio sin investigaciones en su contra</b>

De los tres coroneles a calificar servicio, Hilbar Alfonso Reyes Cruz, es el único que sale en limpio del cargo. Hasta el momento no se conoce investigación o proceso en su contra. Su último cargo lo desempeñó como subcomandante de policía de Cucutá.

<b>¿Qué es el llamamiento a calificar servicio?</b>

De acuerdo con la definición del Consejo de Estado, el llamamiento a calificar servicios es una figura jurídica con la que cuenta el Estado como facultad discrecional, que permite a la autoridad administrativa, adoptar la decisión de retirar del servicio activo a uno de sus miembros por motivos del servicio.

Atiende al concepto de evolución institucional, que permite el relevo y oxigenación dentro de la línea jerárquica de los cuerpos armados, facilitando el ascenso y promoción de su personal, lo que responde a la manera corriente de culminar la carrera oficial dentro de ellos, conduciendo al cese de las funciones de un agente en servicio activo, sin embargo, esa facultad discrecional no configura una sanción, despido ni exclusión infame o denigrante de la institución.

En efecto, el llamamiento a calificar servicios no puede constituir una sanción porque existe en favor del personal retirado, entre otras medidas, el reconocimiento y pago de una asignación mensual de retiro, con el fin de que puedan satisfacer sus necesidades familiares y personales.

