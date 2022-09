Y de la crisis migratoria venezolana ¿qué?

Colombia y Venezuela restablecerán relaciones diplomáticas tras las gestiones del presidente electo Gustavo Petro con su homólogo venezolano Nicolás Maduro. Fotos: Colprensa.

El manejo de los asuntos de frontera y la densa agenda binacional llevan demasiado tiempo congelados y es preciso empezar a trabajar conjuntamente para resolver la crisis que ha creado el desentendimiento político entre gobiernos previos.

De esa agenda, la dimensión más dramática y dolorosa desde el punto de vista humano es sin duda la masiva salida de venezolanos de su país. Gracias a la crisis económica y al cierre del sistema político durante los últimos 8 años, cerca de 6.8 millones de personas han tenido que abandonar Venezuela para buscar futuro en otros lugares. La guerra en Ucrania, la otra gran crisis generadora de refugiados en el mundo, ha alcanzado 7 millones de personas desde que Rusia invadió el país en febrero de este año.

Aunque ambas crisis de refugiados son de dimensiones comparables, el compromiso de la comunidad internacional con la provisión de alivio ha sido bien distinto. Mientras que las contribuciones económicas de Estados Unidos y los aliados europeos de Ucrania a los refugiados de esa guerra han sido constantes y masivas, la situación de los refugiados venezolanos ya se está volviendo paisaje y los donantes internacionales empiezan a mostrar síntomas de fatiga.

Según un artículo de Foreign Policy, la Organización de las Naciones Unidas hizo un llamado a los gobiernos del mundo para reunir 1.79 mil millones de dólares para apoyar a los refugiados venezolanos que se encuentran en diversos lugares de América Latina, pero las cuentas esta semana mostraron que solo se había podido recoger $226 millones de dólares, el 13% de la suma a la que se aspiraba inicialmente.

Venezuela y Colombia reabrirán sus fronteras terrestres y retomarán vuelos comerciales, suspendidos desde hace cinco años, anunciaron el viernes los presidentes de ambos países, Nicolás Maduro y Gustavo Petro, una decisión enmarcada en el restablecimiento de las relaciones bilaterales.

A pesar de que la crisis económica parece haber cedido parcialmente gracias a las medidas de control de cambios implementadas por el gobierno Maduro, todavía se sienten los efectos de la pandemia y de la desaceleración de la economía mundial. Por esa razón, el ritmo de la migración sigue siendo preocupante. Según la misma Foreign Policy, un estimado de 1.700 venezolanos por día están abandonando su país, para sumar un total de 753.000 nuevos refugiados desde Noviembre del año pasado. Según la misma fuente, del total de refugiados hasta el momento, Colombia ha recibido 2.5 millones de personas y Perú 1.2 millones.

La verdad es que, por muchos esfuerzos que hagan los países receptores de migrantes, difícilmente pueden ofrecer solos condiciones aceptables para ellos. Sin la ayuda de la comunidad internacional, la capacidad de los países receptores de incorporar a este volumen de personas en sus economías y garantizarles condiciones labores y económicas mínimas es muy reducida. Lo que deja a Colombia y a otros estados vecinos con la tarea ineludible de ayudar a producir una transición pacífica y negociada hacia la democracia, hacia el estado de derecho y hacia una economía más funcional en Venezuela.

Quienes arguyen que son los venezolanos solos quienes deben buscar una salida a su propia crisis tienen algo de razón, pero también ignoran una cuestión básica que hace de la crisis venezolana un problema para todos: la comunidad de estados tiene la responsabilidad de proteger a los ciudadanos que se ven obligados a huir de su país cuando sus derechos políticos no son respetados y sus necesidades básicas no son satisfechas. Todos tenemos un compromiso moral con estas más de seis millones de personas y no hay argumento que pueda justificar hacernos los de la vista gorda con el sufrimiento de tantos venezolanos.

Ciudadanos venezolanos cruzan desde su país hacía Colombia por un paso ilegal en Villa del Rosario (Colombia). EFE/Mario Caicedo/Archivo

Colombia y las naciones vecinas tienen el deber de acompañar un proceso de transición pacífico y negociado en Venezuela que le ponga punto final a esta crisis humanitaria. El acompañamiento, por supuesto, debe darse desde el respeto a la soberanía de Venezuela y a las normas del derecho internacional. Sobra decirlo. Los modelos a la cerco diplomático demostraron ser inservibles. Pero entre no hacer nada e intervenir militar e ilegalmente, hay una multiplicidad de opciones diplomáticas y respetuosas del derecho internacional que pueden y deben explorarse.

Ahora que el gobierno colombiano ha manifestado su interés en llevar a cabo gestiones humanitarias en Nicaragua para liberar presos políticos, debería establecer como prioridad el adelantar la más urgente gestión humanitaria del momento: acompañar una transición en Venezuela que signifique la erradicación de las causas de la migración masiva y que convierta al país vecino, de nuevo, en el hogar que dejó de ser para muchos venezolanos desde hace ya demasiado tiempo.