Ministro de Defensa se reunirá con soldado que denunció corrupción en el batallón de Huila

Ministro de Defensa Iván Velásquez y el soldado profesional Julián Guerra del Batallón 26 de Huila

Las denuncias de un soldado profesional en el departamento del Huila llamaron la atención del ministro de Defensa, Iván Velásquez, quien anunció que se reunirá con el uniformado, luego de denunciara irregularidades al interior de la institución y señalara que su vida corre peligro.

“Hablaré personalmente con el soldado profesional Julián Guerra para recibir directamente sus denuncias. El bienestar de los soldados es una prioridad para el gobierno de la seguridad humana”, sostuvo el ministro desde La Guajira donde se adelanta un consejo de ministros sobre las reformas que adelantará el gobierno para el próximo año.

La denuncia fue hecha por el soldado profesional José Julián Guerra Clavijo, adscrito al Batallón de Infantería Cacique Pigoanza número 26, ubicado en el municipio de Garzón, Huila. Según él, decidió grabar un video con su celular relatando las denuncias sobre posibles irregularidades laborales, con el fin de tener evidencia si algo le llegaba a pasar.

La denuncia fue replicada por el medio La Chiva de Urabá, y en él Guerra asegura que se encontraba en el área de operaciones y notó que los víveres para la alimentación de los uniformados habían llegado en mal estado, algunos con gorgojos y en cantidades insuficientes.

“La plata del área de los soldados no estaba alcanzando y todos los compañeros del pueblo, al saber esto, lo que hicimos fue comentarle al comandante. El comandante no hizo nada y por todo esto de la comida y de la plata hubo un problema. Yo tuve un problema con el cabo tercero Mendivelso Chaparro y todos esos problemas ya van en problemas personales, todo por reclamar lo que es mío”, sostuvo Guerra.

Según el relato del soldado denunciante, la razón de la insuficiencia de la comida era por unos supuestos descuentos que se realizaron para subsanar necesidades del batallón respecto a equipamiento, como impresoras, cables, entre otros. Sin embargo, sostiene que esa práctica está prohibida.

La situación ha llevado a que el pelotón que se encuentra en operación en el territorio no reciba las raciones de alimento suficiente, por lo que incluso se han visto obligados a poner recursos propios para completar el mercado de sus necesidades.

Guerra asegura que en vista de la situación, decidió ir hasta el batallón y allí le dijeron que el cabo que se desempeña como enlace para transportar la comida, presuntamente, al momento de alistar la comida utiliza dos costales aparte y por eso les haría falta raciones de alimentación.

“Cada 15 días nos toca colocar 30.000 pesos o 20.000 para lo que es comprar aceite, comprar azúcar, porque eso no alcanza. Tras de eso la plata tampoco alcanza porque usted sabe que las cosas están muy caras y el presupuesto no está alcanzando ni siquiera para comer”, sostuvo Guerra Clavijo.

El soldado señaló que ha elevado las denuncias con sus superiores, pero el resultado ha derivado en una presunta rencilla personal. “Me encuentro con una persecución”, dijo y relató que durante una misa especial, en el saludo de la paz, el mayor no los saludó ni a él ni a sus compañeros.

“Cuando un soldado hace algo malo lo castigan, lo reprenden, las medidas correctivas, pero cuando ellos están haciendo las cosas malas ¿Qué hacemos? Yo me encuentro muy aburrido, siento que mi vida corre peligro. Espero que este video lo vean, tengo los audios, las fotos, necesito que si me llega a pasar todo Colombia sepa que yo no tengo problema con nadie ni cuentas pendientes, todo es por venir a reclamar lo que es la comida del soldado”, señaló.

El asegura que los recursos de la alimentación de los soldados no se debe descontar para gastos de funcionamiento u operación del batallón, más cuando son ellos quienes arriesgan la vida en los territorios. “Los comandantes ganan más plata que uno, por qué tienen que robarnos la plata”, agregó.

El ministro Velásquez y el presidente Petro han compartido almuerzos con los soldados en diferentes batallones del país, desde donde han buscado conocer las necesidades de los uniformados para atenderlas en medio de la política por priorizar su bienestar y beneficios.

SEGUIR LEYENDO: