Sebastián Viera confía en que el Junior saldrá del mal momento en la Liga BetPlay

La última semana para el Junior de Barranquilla ha sido bastante difícil tras caer 2-1 por la fecha 10 de la Liga BetPlay Dimayor II en el clásico de la costa ante el Unión Magdalena en el Sierra Nevada de Santa Marta, con anotaciones de Jairo Palomino y Roberto Hinojosa, mientras que el marcador del encuentro lo abrió Carlos Bacca con una pena máxima.

Con esta caída, el Tiburón es octavo con 14 puntos, y la afición barranquillera ya perdió la paciencia con el entrenador argentino Juan Cruz Real, que así como en su paso por el América de Cali, su estilo de juego no gusta a la hinchada como tampoco a las directivas que expresaron su inconformidad con los resultados del equipo en cabeza de su presidente Alejandro Arteta. “No estamos ni conformes ni tranquilos, estamos molestos con lo que está pasando con el equipo”.

“Estamos haciendo un balance de la situación actual, que no es buena. En el último partido queríamos ganar y no sumamos ningún punto (…) Quisiéramos estar en un lugar más adecuado en la tabla, pero también uno debe ver que la forma en la que hemos perdido los partidos ha sido más, con todo respeto con los rivales que nos han ganado bien, por errores nuestros”.

Así mismo, directivo remarcó la impaciencia de los seguidores Rojiblancos: “Entendemos la molestia de la gente, la compartimos, porque uno no es inmune al dolor de la derrota, pero ese no debe ser el único tema en el que debemos hablar. Debemos esperar que las cosas se desarrollen de la forma en la que deben hacerse”.

Sobre el mal andar de Junior en la liga y Copa Colombia, se refirió el capitán del equipo, el portero uruguayo Sebastián Viera, que atendió los medios de comunicación para hablar del presente de la escuadra currambera. ‘’Estoy acostumbrado a estos momentos, cuando nos hacen goles siempre miran a Viera, que es normal, tengo la espalda, es demasiado grande para aguantar lo que venga y para salir adelante en los momentos que tenga que salir’'

‘’bueno, yo no leo; no escucho, a vos no te escucho, no te leo; tampoco oigo a la gente. No como de las redes sociales. Yo ya sé lo que me escriben cuando ganamos y cuando perdemos. Cuando uno anda mal, lo único que queda es trabajar’'.

Del mismo modo, el arquero de 39 años remarcó que están enfocados en lo que será el próximo encuentro por jornada 11 de la Liga BetPlay Dimayor ante el Deportivo Pereira en el Metropolitano. ‘’El sábado, por ejemplo, sacamos el arco en cero, meto un gol y ya todo el mundo: ‘Viera, Viera’. Tengo la suficiente experiencia para saber cómo es esto, cómo se maneja, sé cómo es él es el fútbol”.

“Si no tuviéramos ganas de trabajar, seguramente no saldríamos, pero las ganas están, la dedicación está, el profesionalismo y el compromiso está, entonces mientras que haya eso, no hay ningún tipo de problema. No hay mucho misterio, esto es fútbol’’.

