Medellín ejecutó 13 nuevas iniciativas ambientales en 11 comunas

Medellín busca desarrollar Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental, ecohuertas, entre otros. Foto: medellin.gov.co

La Administración de Medellín informó a través de su portal oficial, la ejecución de 13 nuevas iniciativas ciudadanas que buscan priorizar el mecanismo de Presupuesto Participativo en once comunas y dos corregimientos de la ciudad, las cuales se estima una inversión aproximada de 6.635 millones de pesos en estos desarrollo educativo-ambientales.

Cabe resaltar, que de estas propuestas se destacan las ecohuertas, los convites comunitarios y la recuperación de puntos críticos, los proyectos ciudadanos de educación ambiental (proceda), los hogares sostenibles, procesos formativos y pedagógicos para los semilleros ambientales, el apoyo a la comunidad recicladora, los comités ambientales de las Juntas de Acción Comunal, festivales ambientales, entre otros.

Por otro lado, gracias la participación masiva y ejercicio de votación por parte de la ciudadanía, se logró priorizar estas iniciativas ambientales con el fin de establecer y fortalecer las buenas prácticas, además, se busca atender las diferentes problemáticas ambientales que se presentan en las comunas de:

Popular, Manrique, Aranjuez, Doce de Octubre, La América, Guayabal, Belén y los corregimientos de San Sebastián de Palmitas, Villa Hermosa, Buenos Aires, La Candelaria, Laureles y Altavista.

“Estamos satisfechos por haber dado inicio a todos las actividades del proyecto del Presupuesto Participativo, en el cual son los líderes los que priorizan todas las actividades que estamos desarrollando en el tema ambiental como los convites comunitarios, las ecohuertas, los hogares sostenibles, todos apuntando a mejorar esa problemática ambiental que se presenta en los diferentes barrios, en las diferentes comunas y corregimientos de Medellín.

A través de todos estos programas ambientales estamos todos construyendo juntos la Medellín sostenible y amigable con el medio ambiente”, resaltó Luis Eduardo Cuervo, el subsecretario de Gestión Ambiental.

Participación ciudadana con el fin de mitigar problemáticas ambientales Foto: medellin.gov.co

En cuanto a la ejecución de este proyecto, la administración hará una inversión estimada por un total de $6.635 millones, además ya se ha adelantado los procesos de selección de la oficina Pública de Empleo, la cual se desarrolló por una convocatoria publica en la que participaron aproximadamente cien ciudadanos.

Cabe destacar que de esta convocatoria fueron seleccionados 158 ciudadanos de un público estratégico donde resaltaron bachilleres, técnicos, tecnólogos y profesionales quienes apoyaran la ejecución y el desarrollo de las iniciativas educativas y ambientales

“Estoy feliz de participar en estos procesos, aparte que me han permitido crecer económicamente y me han llevado a otros escenarios aportándole a mi comunidad desde la perspectiva del medio ambiente. Aparte de eso me encanta ver la transformación de mi territorio, de mi comuna y cómo las personas se van apropiando del espacio y van mejorando sus prácticas ambientales”, expresó Manuela Martínez, habitante de la Comuna 1-Popular.

Así pues, cada año se desarrolla en Medellín acciones y programas de planeación y gestión educativos-ambientales en diferentes zonas de la ciudad, con el fin de entablar tres ejes temáticos: Plan de acción climático 2020-2050, Desarrollo Sostenible y Valle del Software para la transformación y fortalecimiento de la cultura ambiental.

Finalmente, durante la semana la administración ha ido adelantando otros programas enfocados en la preservación, sostenimiento y reparación de zonas verdes, como por ejemplo la labor de compensación ambiental de las obras de ampliación del Carabobo Norte. Siendo así, alternativas que permitirán que Medellín sea una ciudad limpia, sostenible, con ciudadanos y comunidades que le apuestan a la cultura ambiental, la protección y conservación de sus comunas.

