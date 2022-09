Polémica por museo que rendiría homenaje al condenado exgobernador de Santander Hugo Aguilar

Hugo Aguilar, ex gobernador de Santader llega a los juzgados de Paloquemao. / Colprensa

Polémica se ha levantado en el departamento de Santander debido al funcionamiento de un supuesto museo dedicado a Hugo Aguilar, reconocido por presuntamente haber asesinado a Pablo Escobar cuando era teniente coronel de la Policía Nacional, pero también recordado por estar condenado por nexos con el paramilitarismo en su periodo como Gobernador de Santander.

Respecto a la situación el diputado Ferley Sierra indicó que en el municipio de Suaita los fondos deben ser invertidos en la comunidad y no en la historia de un ‘parapolítico’. “Yo quedé indignado. No sabía si llorar o reír, no sabía que estaban viendo mis ojos. Vamos a tomar acciones porque las declaraciones que ha dado el alcalde no tienen ningún sentido (…). El presupuesto que debe ir para educar a nuestros niños se está utilizando para mantener al museo con trapos viejos del parapolítico Aguilar”, comentó el diputado a la cadena radial La W.

También indicó el diputado santandereano que el proyecto se mantiene con el presupuesto del colegio Lucas Caballero y que desde el 2005 año de creación se le han invertido 900 millones de pesos. “Estamos haciendo la investigación, hemos encontrado varias irregularidades. En el 2005 se hizo una inversión de $400 millones y en 2013 fueron $500 millones”, comentó Sierra a la emisora radial.

Cuestionó el diputado santandereano la gran cantidad de dinero destinada a homenajear a Hugo Aguilar cuando este todavía no ha indemnizado a las personas que resultaron víctimas de sus acciones ilegales. “Hugo Aguilar no ha indemnizado a las víctimas, personas que fueron desplazadas porque no quisieron votar por él. Está en la cárcel por esos crímenes atroces”.

Ferley Sierra mencionó que gran responsabilidad del asunto es del alcalde de Suaita Elkin Chacón, respecto a los señalamientos el mandatario municipal indicó a La W que no tiene injerencia directa con el lugar que brinda homenaje a Hugo Aguilar. “Esto no lo hemos hecho en mi mandato. Esto es propiedad del colegio Lucas Caballero. Aquí no solo está el salón de gobernadores de Suaita, sino también la biblioteca, el salón del Concejo, la sala de informática”.

Enfatizó que su administración no tiene control del lugar y que la responsabilidad del manejo del museo es del colegio Lucas Caballero. “Lo que pasa es que si leen el nombre del segundo piso se llama Salón Gobernadores de Suaita. Claro que se le han hecho invitaciones a distintos gobernadores a que donen para poner bonito este espacio”.

El mismo Hugo Aguilar ha reconocido que tuvo nexos con grupos paramilitares en su intención de aspirar a llegar a la Gobernación de Santander. “Cometí uno de los peores errores de mi vida, como fue permitir que las Autodefensas Unidas de Colombia a través del constreñimiento al elector, recibí el apoyo para la elección como gobernador de Santander, siendo un hombre de experiencia, me dejé llevar por las malas prácticas de los políticos tradicionales y la avaricia del poder”, comentó Aguilar en medio de un proceso ante la JEP.

