James Rodríguez cumplió seis meses sin jugar con Al-Rayyan

El colombiano James Rodríguez lleva seis meses sin jugar un partido oficial y busca desesperadamente salir de Catar. EFE/EPA/Justin Setterfield

Ya es pan de cada día la presencia de James Rodríguez en el radar de la prensa internacional y local. El jugador, que en su momento fue uno de los mejores del mundo, hoy no vive un buen momento. Ha estado en el foco de los periodistas, recientemente, por sus intentos desesperados por cambiar de equipo en el último día del mercado de pases en Europa. Se ofreció al Valencia y aceptó bajarse del sueldo, pero el equipo español, según sus voceros, nunca lo consideró como refuerzo para la presente temporada, pese a que sus seguidores se mostraron ilusionados con la posible llegada del colombiano.

Se habló de un posible retorno a Porto e incluso de una marcha al fútbol de Brasil, pero nada se concretó. Pasaron los días y el colombiano tuvo que resignarse a quedarse en Catar.

Hoy, el ex de Real Madrid cumple cerca de seis meses sin disputar un partido oficial con su equipo Al-Rayyan. La última vez que salió al campo con la camiseta del equipo catarí fue en marzo de 2022.

James Rodríguez durante un partido con el Al-Rayyan de Catar (2021-22). Foto: Al-Rayyan

Desde su arribo al equipo, James apenas ha disputado 15 partidos en un año. Se unió a Al-Rayyan, procedente de Everton, en septiembre de 2021. Ha anotado 11 goles y registra 6 asistencias.

El jugador, que ya alcanzó los 31 años, no ha conseguido destacar en la liga catarí debido a sus constantes lesiones. Su rendimiento no es bueno y esta es la razón por la que ningún club se animó a ofertar por él en el último periodo de transferencias.

James estaba dispuesto a rescindir su contrato y quedar como agente libre, pero el club catarí no tiene intenciones de dejarlo salir tan facilmente. En su momento, pagarón por él cerca de 8,00 millones de euros. La inversión no se ha visto reflejada y no lo dejarán irse por menos de 4,00 millones de euros.

Las únicas opciones, y bastante lejanas, que tendría el colombiano para salir del club apuntan a Belgica, Turquía o Rusia, que cierran sus mercados el 6 y el 8 de septiembre. Pero, según se ha conocido, el jugador no se siente atraído por ninguna de estas ligas.

Entretanto, aunque criticado, James deberá seguir al servicio de Al-Rayyan, bajo el mando del entrenador chileno Nicolás Cordova, quien, de cara al próximo compromiso por liga ante Markhya FC, aclaró que los jugadores que se han comprometido con el club son los que serán tenidos en cuenta, haciéndole un guiño al presente del colombiano, quien además de estar continuamente lesionado no se muestra a gusto en el equipo.

“Tenemos y trataremos de superar el problema de la ausencia de jugadores, ya que el equipo sufre de falta y ausencia de jugadores importantes y profesionales. Intentaremos hacer un buen partido y dar lo mejor de nosotros, y al mismo tiempo confiaremos en los jugadores jóvenes”, comentó. Respecto a las ausencias dijo: “Lo más importante es enfocarnos en el equipo y en los jugadores que están presentes, dar lo mejor de nosotros en los entrenamientos y partidos, y preparar al equipo lo mejor posible para lograr el resultado deseado”, comentó.

Al-Rayyan se encuentra en el último lugar de la tabla de posiciones, con apenas un punto en cinco juegos disputados. Necesita sumar de a tres para ir ascendiendo en el torneo. El lider es el Al-Arabi, conjunto en el que milita el español Marc Muniesa.

