Duván Zapata enciende las alarmas en la selección Colombia: se retiró lesionado del Atalanta vs. Torino

El delantero colombiano Duván Zapata se retiró lesionado en el partido vs. Torino y podría perderse la convocatoria con la selección Colombia. Imagen: AFP.

Las ligas europeas finalizaron hoy su fecha de mitad de semana y preparan ya los partidos del fin de semana, casi sin tiempo de descanso, aunque parece que para el delantero colombiano Duván Zapata, descanso será lo que tendrá. Hoy el Atalanta recibió en el Atleti Azzurri d’Italia a Torino por la cuarta jornada de la Serie A y a pesar de que los locales se llevaron la victoria, también recogieron preocupación por el ariete Tricolor que se vio forzado a abandonar el juego a mitad del primer tiempo.

Duván inició el encuentro como titular, posicionándose dentro del campo como el único delantero. Al minuto 27 tuvo una opción clara de gol cuando quedó uno contra uno ante el portero Milinkovic-Savic, sin embargo, este último terminó ganando la batalla y no logró concretar la ocasión.

Diez minutos después de la chance, el Toro sintió una molestia muscular en su pierna izquierda y no logró continuar en el partido, teniendo que ser reemplazado por el danés Rasmus Höjlund, quien realizó su debut oficial con La Dea y en la Serie A.

No ha transcurrido un mes completo de competencia y el colombiano tiene que revivir uno de sus peores miedos en su carrera, las lesiones. La campaña pasada Zapata tuvo tres lesiones durante todo el ciclo competitivo, siendo una de estas de larga duración y dañando sus planes de poder consolidarse nuevamente como un buen goleador.

Ahora, con esta nueva afectación, no solo es el cuerpo técnico del Atalanta el que está ansioso, sino también el de la selección Colombia, que el 24 de septiembre tiene un amistoso internacional contra Guatemala y esperaban poder contar con él para la convocatoria.

Le puede interesar: Johan Mojica es del ‘submarino amarillo’: Villarreal hizo oficial su fichaje

Incluso la preocupación también es para el propio jugador, antes que iniciara la temporada Duván había comentado que esperaba poder mejorar en cuanto a lesiones para poder acumular más minutos de juego, ya que su deseo también es mantenerse dentro del radar del nuevo seleccionador nacional, el argentino Néstor Lorenzo. No obstante, esta dolencia amenaza su llamado al nuevo ciclo de la Tricolor.

Por el momento, el cuerpo médico del cuadro de Bérgamo todavía no se ha pronunciado oficialmente sobre la afectación del jugador y todos están a la espera de que se trate únicamente de un percance de una semana.

En dado caso, Zapata esté fuera de las canchas por un buen tiempo, Atalanta ya tendría listo a su reemplazo. Se trata del mediocampista Teun Koopmeiners, quien demostró ante Torino tener un excelente olfato goleador. Antes de finalizar el primer tiempo anotó el 1-0 parcial por medio del punto penal, luego recién largada la segunda parte volvió a encontrar el fondo de la red para el 2-0 y para ponerle la guinda al pastel, firmó su hat-trick y el 3-0 final al minuto 84 nuevamente desde los doce pasos.

No obstante, al no ser natural en esa posición, lo más seguro es que el director técnico, Gian Piero Gasperini, tenga en cuenta a su ‘suplente de oro’, el colombiano Luis Fernando Muriel para cubrir la posición que dejaría libre Zapata. El de Santo Tomás todavía no ha logrado marcar su primer gol esta temporada, por lo que iniciar como titular podría servirle de motivación extra.

SEGUIR LEYENDO: