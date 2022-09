Carlos Sánchez respaldó a James Rodríguez y pidió apoyo para el proceso de Néstor Lorenzo en la selección

Carlos Sánchez espera que en la selección Colombia se respeten los procesos. AFP

A cuatro meses del puntapié inicial de la Copa del Mundo que se llevará a cabo en Catar, la selección Colombia ya pasó el trago amargo de la eliminación bajo la conducción técnica de Reinaldo Rueda, que además de la frustración por fracasar de nuevo en su segundo ciclo en la Tricolor, el vallecaucano se llevó el anti récord de siete partidos sin marcar gol.

Ahora, en la era del entrenador argentino Néstor Lorenzo, la selección Colombia se embarcará en un nuevo y largo camino para lograr el objetivo final que es clasificar al mundial del 2026, que por primera vez en la historia tendrá como sede a tres países y contará con 48 selecciones en Estados Unidos, México y Canadá.

El debut de Néstor Lorenzo al frente del banquillo cafetero está a la vuelta de la esquina, pues el 24 de septiembre en el Red Bull Arena de New York, Estados Unidos, la selección Colombia se medirá ante su similar de Guatemala y tres días después en Santa Clara (Cafifornia) se verá las caras ante México de Gerardo El Tata Martino que no la pasa nada bien al frente del conjunto Azteca.

Hay mucha expectativa por los jugadores que el extécnico de Melgar de Perú vaya a convocar para los juegos amistosos en territorio norteamericano, sobre todo hay incertidumbre si tendrá en cuenta a los históricos como Radamel Falcao García, James Rodríguez, David Ospina y Juan Guillermo Cuadrado.

Una voz autorizada para hablar del panorama de la selección Colombia es el jugador de Independiente Santa Fe, Carlos La Roca Sánchez, que fue internacional con elenco Tricolor en 88 oportunidades, siendo mundialista en dos ocasiones (Brasil 2014 y Rusia 2018).

El experimentado volante de 36 años se refirió a varios temas este jueves durante una entrevista para el programa Blog Deportivo de Blu Radio, en el que dio su opinión sobre la selección Colombia.

“La evaluación mía es de procesos, para que las cosas puedan tener un resultado se deben respetar los procesos, yo sé que los resultados son importantes. Yo sé que los resultados son importantes, pero si tú no das una garantía de procesos es muy difícil”.

De igual manera, La Roca añadió que se debe copiar lo que hacen las grandes potencias en el sentido de mantener una base de jugadores sólida en la selección Colombia.

“Nosotros con ese afán de mostrar jugadores, la selección Colombia no puede ser una pasarela, porque allí hay que cumplir una tarea, una responsabilidad de estar representando a más de 40 millones de personas. Así, no se puede cambiar tanto en cada convocatoria (...) el cambio de Néstor, él conoce muy el futbol colombiano, lo que hay que hacer es apoyarlo”.

“En la selección Colombia no tienes tiempo, no hay tiempo de entrenar, entonces todo es más de entendimiento, de convivir, de saber de los compañeros, de conocerse en la cancha y esas cosas las da es la convivencia, más que un entrenamiento. Los cambios no siempre son muy buenos. Mantener esa energía, que los jugadores se conecten de esa manera sistemática. Jugador de selección es jugador de elección, acá mucha gente habla y dice que los jugadores no tienen ritmo, que juegan en tal o cual liga”.

En cuanto, James Rodríguez, el exWatftord de Inglaterra, salió en defensa del ‘10′ de la selección, quien ha caído en un bache futbolístico y su futuro en el Al Rayyan es incierto. “Basta de decir que un jugador no tiene ritmo, no se me olvidó jugar al fútbol porque dejé de jugar cinco partidos o estoy en una liga de menor nivel, eso es de preparación mental. Importa es lo que da en la Selección”.

