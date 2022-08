El alcalde Daniel Quintero propone construir un letrero en Medellín “al estilo Hollywood”

Un leterero al estilo Hollywood es lo que propone el alcalde Quintero.

El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, anunció a través de su cuenta de Twitter que la administración municipal planea construir “el letrero de marca ciudad más grande del mundo”. “En el Cerro de las Tres Cruces vamos a tener el letrero de Marca Ciudad, el más grande del mundo”, escribió el mandatario. El anuncio fue dado a conocer en medio de algunas otras noticias de interés para la ciudadanía.

El mandatario anunció que Medellín tendría un letrero 'al estilo Hollywood'.

Unas horas antes, Alejandro Arias, secretario de Desarrollo Económico de la ciudad, había hecho este anuncio en el consejo de Gobierno, que se realiza cada lunes a las 5:30 de la mañana entre el alcalde y todo su gabinete. El letrero diría “En Medellín todo florece”.

Luego, el mismo alcalde se refirió al tema en medio de la entrega de una obra al noroccidente de Medellín: “Eso es una sorpresa que le vamos a dar a la ciudad dentro de muy poco. Vamos a tener la marca ciudad en un lugar específico, muy visible y conocido por todos”, señaló.

La Secretaría de Desarrollo Económico sería la encargada de construir esta obra, que hasta el momento está en planeación y ni siquiera ha sido objeto de su respectiva licitación. “Será el más grande del mundo, incluso sobre el que hay en Hollywood y en Dubái. Más de 150 metros de ancho con ‘Medellín aquí todo florece’”, dijo el secretario Arias. Además, agregó que tendría en total unos 150 metros cuadrados, con letras entre 22,23 o hasta 25 metros de altura.

La ubicación sería el Cerro de las Tres Cruces, cerca a la loma de Los Bernal, según indicaron tanto Quintero como Arias, pero según dijeron algunas fuentes de la alcaldía al periódico El Tiempo, todavía no se ha determinado la ubicación. Se espera que esta obra sea un gran atractivo turístico para la ciudad.

Cabe mencionar que esta propuesta se asemeja a la que hizo en su momento el entonces alcalde Luis Pérez Gutiérrez, de también construir un letrero, pero en esa ocasión en el Alto de Las Palmas, y con el mensaje de “Medellín es Luz”, para que se viera desde todos los rincones de la ciudad, con letras de unos 20 metros de altura.

Sin embargo, las fuertes críticas que recibió dicha propuesta terminaron por desecharla. En el Concejo hubo una fuerte oposición debido a que aquella obra estaba calculada en unos 1000 millones de pesos, recursos que, según se dijo en el momento, podían ser invertidos en necesidades urgentes de la ciudad y que además se consideraron desproporcionados para ser invertidos en un letrero.

Aquella obra iba a ser construida por la empresa Vallas y Avisos, que habría utilizado sus propios recursos, pero, en cambio, le hubiera cobrado una renta mensual al municipio.

Daniel Quintero se desahogó: “por eso es que uno se emputa”

Durante el evento de entrega de obras por parte de Empresas Públicas de Medellín, con las que se mejorarán los servicios de agua, luz, saneamiento básico y alumbrado público en el barrio Belalcázar, de la Comuna 5, Daniel Quintero mandó un fuerte mensaje a las administraciones anteriores por, según él, mantener por décadas en el olvido a esta zona de la capital antioqueña.

“Viendo barrios que no tenían agua potable, no les importaba y no les llevaban el agua que necesitaban. Por eso y por muchas otras cosas uno se emputa. Por eso me da rabia cuando veo que se roban los recursos públicos”, dijo el mandatario.

El alcalde Daniel Quintero envió una "pulla" a las anteriores administraciones.

