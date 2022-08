Cali realizará una copa amistosa de fútbol profesional femenino con importantes equipos internacionales

América y Cali representaran a Colombia en este certamen. Photo: VizzorImage / Gabriel Aponte / Staff

Cali nuevamente será sede de un importante torneo internacional a nivel femenino, pues ante la no realización de la liga, los equipos que representarán al país en la Copa Libertadores deben prepararse de la mejor manera, ante dicho contexto, en la capital del Valle se llevará a cabo un certamen amistoso que reunirá importantes equipos del continente y dos nacionales en el mes de septiembre.

El evento fue confirmado por el secretario del Deporte, Carlos Diago, quien destacó que: Deportivo Cali, América de Cali, Olimpia de Paraguay, San Lorenzo de Argentina, Atlético Mineiro de Brasil y Barcelona de Ecuador, protagonizarán un cuadrangular que se jugará el 14 y 25 de septiembre.

Esto se convierte en la antesala de preparación para el América y Deportivo Cali, pues la idea es que las jugadoras no pierdan ritmo y puedan representar de la mejor manera al país a nivel internacional. Es importante tener en cuenta que las directivas de estos dos equipos, fueron de las pocas que dieron el visto bueno para la realización de la liga, no obstante, la negativa de otras cúpulas no permitió la ejecución del torneo.

Por el momento no se conoce el formato de esta copa, no obstante, podrían ser dos grupos en donde clasifiquen los primeros. Se esperan más detalles en los próximos días sobre como se realizará la logística, pues este torneo no podría interferir en la liga masculina, teniendo en cuenta que el América de Cali oficia como local en el estadio Pascual Guerrero.

Sigue la apuesta femenina en la ‘Surcursal del Cielo’

Durante ocho semanas aproximadamente se realizará la Copa Valle Oro Puro de fútbol femenino, torneo que reunirá distintas categorías en varios municipios, incluyendo Santiago de Cali. La idea de la administración local es que esta se juegue tanto en la capital, como en Palmira, Tuluá y Yumbo.

Este certamen recibe desde fútbol amateur hasta profesional, congregando importantes deportistas en el círculo del fútbol femenino, incluso, apostando a un nuevo modelo futbolístico, se espera que a esta copa también lleguen mujeres del ámbito aficionado, la idea es que prime la inclusión, según los organizadores.

Carolina Pineda, volante del América de Cali señaló:

“Este es un evento de mujeres para mujeres, pero es el evento del campeonato de fútbol femenino más incluyente que se ha hecho en Colombia, por qué es el más incluyente, porque van a tener la oportunidad de participar todas las mujeres que quieran jugar al fútbol, no importa su nivel y no solo eso; vamos a tener árbitras vamos a tener coordinadoras del evento, coordinadores técnicos, toda la gente que se encarga del proyecto, la idea es que el 70 % se ha manejado por mujeres”.

A su vez, Catalina Usme, referente de la Selección Colombia y atacante de las ‘Escarlatas’ explicó que Cali se ha convertido en ciudad referencia, según Usme, la capital del Valle es cuna del fútbol femenino y debe ser ejemplo a seguir en la idea de crecimiento futbolístico en el país.

“Yo creo que el valle hoy es, no solo pionero, sino, creo que es un modelo a seguir en todo el país, creo que ejecuta, muchas veces nos quedamos en decir que las cosas deben pasar, pero no hacemos nada para que realmente pase, entonces creo que el valle con este tipo de iniciativas va mandando la parada en cuando fútbol femenino, no por casualidad, hoy en día la mayoría de sus participantes son vallecaucanas, eso no es una casualidad”, aseguró la goleadora.

