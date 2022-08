Achaques de salud y tristeza: las causas que rodean la muerte de la pastelera que fue burlada por pastel de Mickey Mouse

En la foto, Marjorie Cantillo Romero, quien recibió ataques y burlas por pastel de Mickey Mouse y que murió el lunes 29 de agosto de 2022. FOTOS: vía Instagram (marce_cupcakes)

De acuerdo con sus familiares, Marjorie Cantillo Romero, quien se dedicaba a la repostería, murió el lunes 29 de agosto a causa de complicaciones de salud derivadas de una caída que sufrió en plena Semana Santa, cuando uno de sus clientes le estaba reclamando por un saldo pendiente de 10 mil pesos por una torta que ella le había preparado con la forma de Mickey Mouse.

Por ese mismo ponqué la pastelera de profesión tuvo que aguantar constantes ataques de bullying y una fuerte caída en sus ventas, pues la forma del reconocido dibujo animado no fue la esperada por el cliente y mucho menos por ella misma. De hecho, sufrió dos caídas, pues la presentada cuando surgió el reclamo por el dinero le generó varias secuelas en su salud, y con el pasar de las semanas los achaques se agravaron.

Según sus familiares, iba a ser operada el fin de semana pasado, pero murió antes de ingresar al quirófano. Sumado a eso, la emprendedora recibió burlas, críticas y acoso tanto en redes sociales como por vía telefónica hasta el último día de su vida. Al respecto, una de sus hijas le reveló a medios locales que, “Mi mamá se cayó de unas escaleras en esa ocasión. Luego de ser víctima de burlas, sufrió estrés y depresión. Duró 20 días hospitalizada y falleció ayer”, refiriéndose al domingo 28 de agosto.

El cliente que recibió la curiosa torta de ‘Mickey Mouse’ la compartió en sus redes sociales a modo de burla y crítica, generando un efecto de bola de nieve haciendo que aquella preparación fuera objeto de memes en varias partes del mundo. En Colombia, mientras tanto, Cantillo Romero recibía llamadas y mensajes de mofa y chacota, y de forma paralela, su clientela se redujo, pero a pesar de la situación, ella salió a aclarar lo sucedido con ese pastel.

Hemos mandado a hacer este pudín muy bonito y miren la vulgaridad que nos acaban de entregar. Denuncia ciudadana. Miren esta vulgaridad, qué pudín tan horrible”, manifestó el cliente después de recibir la torta del famoso personaje de Disney.

A través de un video explicó que su hija, inexperta en la repostería, le había ayudado a terminar el pudín al ver que su madre tuvo que hacer otras diligencias de afán: “en su inocencia me ayudó al ver que me estaba demorando y cuando llegué ya había forrado el pudín”, esclareció la barranquillera. Después le devolvió el dinero al cliente pero este ya había hecho un daño irreparable sobre la emprendedora, sometiéndola al escarnio colectivo. Incluso recibió amenazas.

Su hija explicó después de su muerte a otro medio local que la depresión la agobió al punto de no sentir ganas por continuar con su negocio.

“Ella hizo un video antes de morir y me dijo: ‘Publícalo para que me ayuden porque no vendo nada. Yo vivo de esto, pero ya no quiero vender más pudines. Tengo todas esas conversaciones y ya no quiero hacer nada porque me tienen triste’”, y añadió que el bullying tocó las puertas del hospital donde se encontraba remitida, pues hasta allá la persiguieron las llamadas de mofa.

Después de ese hecho, varios ciudadanos y figuras reconocidas como el actor Rafael Caparroso se ofrecieron ayudarla para levantarle el ánimo y de paso su negocio. De hecho, tras conocer su muerte, el también cantante lamentó lo sucedido a través de su cuenta de Instagram.

“Descansa en paz, duele mucho. Sé las ganas que tenías de salir adelante, tus luchas. Aún no lo puedo creer”, lamentó Caparroso en una publicación acompañada por una foto donde Cantillo Romero hacía lo que más le gustaba antes del calvario generado por el bullying.

