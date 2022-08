Archivan proceso por parapolítica del senador Liberal Lidio García

Lidio García. Foto: Álvaro Tavera / Colprensa

Malestar se dio al interior de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia debido a la decisión que archivó el proceso por parapolítica contra el senador Liberal Lidio García. El proceso que se encontraba en el despacho de la magistrada Cristina Lombana fue archivado en el mes de mayo debido a que ya no habían más pruebas y elementos probatorios que esclarecieran la responsabilidad de García.

Pues los magistrados Marco Antonio Rueda y César Augusto Reyes indicaron su descontento, señalando la posibilidad de más elementos probatorios que permitían continuar con el proceso, del cual el senador Liberal ni si quiera alcanzó a llegar a indagatoria. También resaltaron que la Corte tiene un proceso para evitar que casos queden por arbitrariedades en impunidad: “Ello, sin embargo, fue obviado en este asunto, sin que se brindara explicación a esa impasibilidad en el transcurso del tiempo … a pesar de la gravedad y univocidad de la prueba de cargo”, indica en la aclaración de voto de los magistrados revelada por El Espectador.

En el documento de los magistrados aparece citado uno de los testimonios de José Reyes Regino, alias Güeño, exintegrante del Frente Canal del Dique, en el cual menciona “haber visualizado en el primer semestre de 2003 la asistencia del ahora senador García Turbay a un encuentro con los miembros de las autodefensas. Asimismo, que le constaba, nada menos que por percepción directa, las reuniones que mantuvo el aforado atrás referido con Pedro Abelardo López, que tenía la calidad de comandante político de dicha agrupación”.

Sobre el descontento por la decisión se expresó al Espectador, donde indicó: “Considero que el documento tiene apreciaciones subjetivas que no rebatiré y algunos argumentos jurídicos que respeto, pero no comparto. Ante ello, no tengo interés en pronunciarme. Los jueces nos manifestamos mediante providencias y no debemos hacer caso de ataques personales, independientemente de su origen ... En primer lugar, es del caso aclarar que no es cierto que hubiese sido ‘favorecido’ con un auto inhibitorio proferido por la Corte Suprema de Justicia. La aseveración irrespeta la majestad de justicia colombiana”.

Sobre más información judicial relacionada a la ‘parapolítica’ Ante la evidencia de no aportar verdad plena, la Sección de Apelación de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, confirmó el rechazo al sometimiento del excongresista Héctor Julio Alfonso López, alias el Gatito.

La defensa del excongresista López solicitó admitir su sometimiento, argumentando que el exrepresentante había realizado un reconocimiento de responsabilidad que había negado en la justicia ordinaria, y se le estaba vulnerando el debido proceso.

A Alfonso López, quien se le conoce como Gatito, es hijo de Enilce López la Gata’, conocida como una empresaria del chance en el norte del país, quien tiene una condena por homicidio agravado y se encuentra procesada por otros delitos como lavado de activos agravado y enriquecimiento ilícito de particulares.

López fue representante a la Cámara entre 2006 y 2010 por el departamento de Bolívar y fue señalado de recibir dinero de grupos ilegales, sin embargo, ante la JEP negó haber recibido financiación de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) para su campaña al Congreso, que es muy distinto a la determinación de la justicia ordinaria y por tal motivo no fue aceptado ni se le concedieron los beneficios que había solicitado, como la libertad condicional.

