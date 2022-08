Exjugadores del Al Rayyan atacan a James Rodríguez y piden que no siga en el equipo

El colombiano James Rodríguez no ha disputado ninguno de los cuatro encuentros en liga con Al-Rayyan esta temporada. Imagen: @AlrayyanSC.

James Rodríguez sigue siendo blanco de las críticas por todas partes y su panorama como futbolista profesional pinta cada vez más complicado. El jugador colombiano ha estado en boca de la prensa y los aficionados al fútbol desde hace tiempo por su opaco rendimiento con el Al Rayyan de Catar. Desde su llegada al club en 2021 procedente del Everton de Inglaterra, ha disputado apenas doce encuentros, convirtiendo cuatro goles y repartiendo seis asistencias.

Entre las lesiones y sus diferencias con la directiva del club le han cortado la continuidad en el club catarí, y eso ha levantado ampollas en el país próximo a organizar la edición 22 de la Copa del Mundo. Especialmente entre los exjugadores del Al Rayyan.

En las últimas horas el exjugador del club Ahmed Al Shafi, delantero internacional con la selección de Catar en los años noventa, arremetió contra el ‘10′ colombiano en declaraciones brindadas al diario catarí Al Sharq. De manera categórica, Al Shafi elevó una petición al club para que saque a James del equipo, calificándolo como “la broma más grande en la historia del Club Al-Rayyan”.

Pero ahí no terminó la cuestión, puesto que Al Sharq consultó a otros exfutbolistas sobre el mal momento del Al Rayyan, que actualmente marcha último en la liga con cuatro derrotas en cuatro partidos disputados (ninguno de ellos con James en la cancha). Otro de ellos, Abdullah Al-Amri, también lanzó dardos contra James y al igual que Al Shafi, pidió a los directivos del club que no mantengan al colombiano en el equipo, argumentando que no ha figurado como se esperaba en el año que ha estado con el club.

“Ojalá la dirección del club se dirija al Comité Profesional para sustituir al colombiano James Rodríguez, porque el equipo no se benefició de él en ningún torneo, sea local o extranjero”

A tan solo seis días de que se cierre el mercado de pases en el Viejo Continente, rumores que no llegan a nada, intereses concretos de otros clubes que no llegan a buen puerto (como sucedió con Botafogo el pasado junio) y con su público deseo de abandonar Al Rayyan (sumado a la controversia detrás de su condición física actual), el futuro profesional de James se presenta muy complejo. Aunque espera ofertas del fútbol europeo para proseguir su carrera y terminar su vinculación con el club catarí, lo cierto es que no llegan ofertas provenientes de allí para abandonarlo.

Sin embargo, y a pesar de su actual situación deportiva, todo parece indicar que el seleccionador Néstor Lorenzo quiere tomar en cuenta a James para la próxima fecha Fifa, donde el combinado nacional se enfrentará a Guatemala y México en septiembre.

