La selección Colombia se mantiene en el top 20 del nuevo ranking de la FIFA

La Selección Colombia mantiene el puesto 17 del ranking FIFA de conjuntos nacionales, siendo aún la cuarta mejor clasificada del sur del continente, mientras que Brasil no suelta la punta, bajo la constante custodia de los belgas, argentinos y franceses.

Si bien este nuevo informe de posiciones de las selecciones en la FIFA no resulta novedoso, permite ver un precedente en el trabajo que hasta el día de hoy se ha desarrollado con el conjunto cafetero, previo a su arranque de era con el director técnico argentino, Néstor Lorenzo.

El equipo cuenta con los mismo 1604 puntos reportados en una anterior actualización de posiciones de los equipos, pues hay que tener en cuenta que el calendario FIFA por naciones no ha estado activo por ahora. Colombia no destaca en el ranking y se espera que poco a poco pueda mejorar su puntuación, a pesar de no estar clasificado al Mundial de Qatar 2022.

La ‘verde amarela’ es la dominante de la clasificación con 1837 puntos, Bélgica le sigue con un total de 1821 unidades y argentina con 1770, completando así los tres países mejor ranqueados del mundo del balompié. Sin embargo, la selección francesa se acerca a la tercera casilla al tener 1764 puntos, apenas 6 menos que los gauchos.

El top 10 del ranking lo cierran las selecciones de Inglaterra, España, Italia, Países Bajos, Portugal y finalmente Dinamarca con un puntaje de 1665 unidades. La nueva lectura de rankings se estará haciendo a principios de octubre, poco más de un mes previo al certamen mundialista, el cual, por supuesto, tendrá una incidencia directa en las posiciones de los equipos nacionales, una vez se conozca al nuevo rey del fútbol mundial.

Colombia por su parte, tendrá dos juegos amistosos este próximo mes de septiembre con las selecciones de Guatemala y México, en donde Lorenzo iniciará su etapa como técnico de la escuadra cafetera. Ambos encuentros, por supuesto, serán amistosos y no dan puntos, pero sin duda será una buena oportunidad para que se ajusten algunas procesos en el combinado colombiano, sobre todo, pensando en que oficialmente se estarán disputando partidos FIFA hasta el 2023, durante el arranque de las eliminatorias de cara al Mundial Estados Unidos-Canadá 2026.

El seleccionado nacional espera poder contar con sus principales figuras para el inicio de una nueva época, en donde además se prevé que empiece a haber un cambio generacional mucho más marcado para llegar a las citas más importantes con jugadores que ganan experiencia.

Mientras tanto, la buena cara de la selección por estos días la mantienen la mujeres en las diferentes categorías, pues en el pasado Mundial sub 20 llegó hasta la instancia previa a la semifinal luego de caer ante Brasil, por cuenta de un penalti.

También las deportistas de la categoría mayores sacaron la cara luchando en la Copa América que se disputó en territorio nacional. Las ‘Superpoderosas’ quedaron subcampeonas, siendo únicamente superadas en el último partido por las brasileras que siempre destacan con fútbol. Esta vez la vara se ha puesto muy alta para el equipo masculino que aunque en su momento fue unas de las mejores del mundo, ahora se guarda para volver a encontrar el ritmo de juego necesario para estar arriba en el ranking.

