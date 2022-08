Juan Camilo Restrepo compartió su foto en pose ‘heroica’ y le llovieron burlas

El alcalde (e) de Medellín subió esta foto a su cuenta de Twitter para mostrar que está al frente de la situación en la UdeA.

Tal parece que el excomisionado para la paz de Colombia y exalcalde encargado de Medellín y Cúcuta, Juan Camilo Restrepo, tiene nostalgia de poder o necesitaba recibir algo de atención al mediodía de este miércoles 24 de agosto. En todo caso, recibió una ola de interacciones luego de recordar una fotografía que le tomaron durante sus 22 días de mandato en la capital antioqueña.

El pasado 19 de mayo, un grupo de encapuchados se apropió de una motocicleta y la incineró cerca de la Universidad de Antioquia. Ese día, Restrepo subió a su cuenta de Twitter una fotografía de sí mismo con funcionarios de la Secretaría de Seguridad de Medellín, en medio de un puesto de mando unificado para atender la situación.

La imagen mostraba a Restrepo con un gesto adusto y una mirada fija, con los puños cerrados contra la mesa de reunión, e iba acompañada de este mensaje: “Al frente de la situación de orden público en la Universidad de Antioquia desde el puesto de mando unificado del 123, junto con @seguridadmed. No vamos a permitir que algunos amenacen la tranquilidad de los ciudadanos y sigan generando zozobra a su gusto”.

En aquel entonces, la imagen fue blanco de burlas por parte de los cibernautas e incluso, del entonces suspendido alcalde de la ciudad, Daniel Quintero, quien le respondió de forma irónica “Muy bien Alcalde🏅”.

Parece que todos, excepto Restrepo, habían dejado atrás el episodio de esta extraña fotografía. No obstante, el excomisionado se encargó de resucitarla este miércoles en Twitter para dedicarse algunas lisonjas a sí mismo.

“Esta escena del pasado, resume algo que requiere nuestra sociedad y de total actualidad en nuestra ciudad ‘autoridad en lugar de poder, para que surja la convivencia en lugar del crimen’”, dijo el exfuncionario sobre su propia fotografía.

Este trino tomó por sorpresa a muchos cibernautas, al considerar la situación demasiado absurda como para haberse originado de la cuenta oficial de Restrepo y no de una cuenta fake. Otros usuarios mostraron su asombro ante la idea del excomisionado poniéndose en ridículo o hablando en serio de su autoridad. También hubo quienes destacaron el gesto de su rostro y lo compararon con un paciente de estreñimiento o un perro de raza rottweiler.

“Pensé que esta publicación era un meme publicado por una cuenta falsa, señor Restrepo”, mencionó la periodista Juliana Ramírez Prado. “Pensé que era una cuenta fake”, dijo la cantante Adriana Lucía. “Jajajajajajajajajaja yo pensé que era una cuenta parodia”, dijo el reconocido actor Diego Cadavid (@egocadavid). “Cuando la realidad supera la parodia”, respondió Félix de Bedout a Cadavid.

“Habría jurado, habría puesto la mano en el fuego, habría apostado una mano, a que esto era una cuenta fake, un meme, una burla. Pero no, es la cuenta real. Este man en serio cree esto. Es increíble, inconcebible, ridículo. Gracias por tantas risas señor Restrepo”, dijo el politólogo @alecortesarbe.

Hasta el momento, el alcalde Quintero —quien recuperó su cargo pasadas las elecciones del 19 de junio, cuando la Procuraduría consideró que ya no podría incurrir en participación política electoral— no se ha pronunciado al respecto. No obstante, dado que disfruta mucho de burlarse a costillas de Restrepo —a quien llamó usurpador en su momento—, no tardará en unirse a la diversión.

