Daniel Galán supera la primera ronda clasificatoria del US Open

El colombiano obtuvo la primera de las tres victorias que necesita para acceder al cuadro principal del US Open

Este miércoles el tenista Daniel Galán debutó en el último Grand Slam del año, el US Open. En el marco de la ronda clasificatoria al cuadro principal del torneo estadounidense, el colombiano ubicado en el número 94 del escalafón de la ATP se impuso en horas de la tarde al italiano Luciano Darderi, número 174 en el mismo ranking.

El partido se decidió en un abrir y cerrar de ojos. Con parciales de 6-3 y 6-2, el santandereano no le dio oportunidad a Darderi de competir, imponiendo un juego rápido y certero donde impuso su servicio un juego tras otro.

Ahora, Galán se enfrentará el próximo jueves al australiano Max Purcell, número 210 del mundo, en su objetivo por alcanzar el cuadro principal del abierto norteamericano y terminar 2022 entre los cien mejores del mundo.

El selecto club de los cien

En lo corrido del año, Daniel Galán registra participación en todos los Grand Slam del circuito. Su balance es de dos eliminaciones en la fase preliminar en el Abierto de Australia y en Roland Garros, y un ingreso al cuadro principal de Wimbledon, donde alcanzó la tercera ronda del certamen y cayó eliminado ante el norteamericano Brandon Nakashima.

Durante su preparación para el US Open disputó varios Challenger y torneos ATP 250 y ATP 500. Su mejor versión se vio en el ATP 500 de Hamburgo, Alemania. Allí, tras empezar desde el cuadro clasificatorio superó al suizo Johan Nikles y al italiano Ricardo Bonadeo para acceder al cuadro principal. Tras derrotar en la primera ronda al argentino Federico Coria en dos sets muy reñidos, cayó en segunda ronda ante el ruso Alán Karátsev de forma categórica.

Estos resultados le permitieron ascender hasta el puesto 94, ingresando así al selecto grupo de los cien mejores. Es la primera vez que algo así sucede en la rama masculina desde 2017, cuando Santiago Giraldo figuró en ese listado en el puesto 27.

La última participación de Galán en el US Open fue en la edición de 2021, cuando cayó en la primera fase de clasificación al cuadro principal frente al norteamericano Christopher Eubanks.

Serena y Djokovic, en la mira de todos

Mientras se decide la suerte de los clasificados al cuadro principal, las miradas de todos en el US Open están puestas sobre Serena Williams y Novak Djokovic. Por un lado, la norteamericana hizo público su retiro de la actividad, lo que ha generado una fuerte demanda de boletería. 16.500 boletas se han vendido desde que la menor de las hermanas Williams decidió poner punto final a su larga y exitosa trayectoria.

Por su parte, el serbio podría perderse el US Open por su negativa a vacunarse contra el Covid-19. Aunque todavía no se ha ‘bajado’ del torneo oficialmente, tampoco ha mostrado interés en cambiar su postura frente a esta solicitud del torneo. De no participar, su lugar en el Top 10 se vería comprometido, puesto que rivales directos como Rafael Nadal y Carlos Alcaraz ya están en los Estados Unidos, esperando al inicio del torneo el próximo 29 de agosto.

