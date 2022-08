Sofía Jaramillo denunció amenazas en su contra con ‘brujería’ a través de redes sociales

Sofía Jaramillo denunció en redes sociales que fue amenazada por ese canal con el que le estarían haciendo brujería. Foto: Instagram @sofia_jaramillov

Sofía Jaramillo destacó a mediados de 2015 cuando fue portada de varias campañas publicitarias y su imagen se hizo conocida en diferentes programas de telerrealidad como ‘Soldados’ y ‘Mundos Opuestos’, ambos transmitidos por el Canal RCN.

Sin embargo, después de un tiempo se convirtió en mamá y decidió emprender con su propio negocio sobre vida saludable. Al igual que ocurre con otras personalidades del mundo del entretenimiento, su comunicación con los internautas se sostiene por medio de las redes sociales, en las que de vez en cuando interactúa abriendo la popular caja de preguntas de Instagram.

Según señaló Jaramillo a través de sus InstaStories, recientemente se percató de una amenaza que recibió en la red social, en la que aseguró que estaba siendo víctima de brujería, lo que hizo que encendiera las alarmas y así lo dio a conocer a sus miles de seguidores por medio de una imagen.

“Les voy a compartir algo en lo que me acaban de etiquetar, me acaban de hacer una amenaza de brujería. Quisiera saber quién hay detrás de ese mensaje y quisiera entender por qué tanto odio y por qué esas palabras, quisiera saber quién es”, fue lo que dijo Jaramillo al comenzar la grabación de sus historias.

De acuerdo con la también influenciadora, se percató del hecho cuando la etiquetaron en una publicación de Instagram, en un perfil que al parecer era el de su pareja Sebastián, y al abrirla se encontró con la amenaza. Además, agregó que nunca se había enfrentado con una situación similar, pues afirmó que su fe está intacta y que en lo único que cree es en un ser supremo.

“Nunca me había enfrentado, en mi vida, a una cosa de estas. A la persona que me escribió, yo no creo en la brujería. Sí sé que existe la maldad, pero me cubro con la sangre de Cristo y desato todas esas palabras que leí en este momento. Y quiero que ustedes lo vean, vean esto que me acaban de escribir”, expresó la modelo caleña.

Sofía mencionó que abrió el mensaje porque aparecía una de las fotos de su pareja, algo que le pareció raro porque la cuenta de la que enviaron la comunicación no es la del hombre. Después de eso, fue que se percató de la presunta amenaza.

“Mónica Sofía Jaramillo Pedroza. Le voy a decir cuál es su futuro: Se van a alojar en su mente y la de su hijo, ciertos seres demoniacos por denuncia, (muchos) que se van a encargar de vivir de su cuerpo y de su mente, todos los días, todas las noches. Hasta que pague hasta el último servicio y todos los bienes adquiridos por obsequio y fama, a razón de un salario menor. Poco a poco va a sentir su mundo expuesto”, se alcanza a leer en el texto con el que la amenazaron.

Al parecer, la carta que recibió Jaramillo en la red social hace referencia al papel que ha cumplido a lo largo de su vida como influenciadora, modelo y empresaria, favores que presuntamente fueron recibidos a cargo de una entidad astral de carácter negativo y a quien no le habría reconocido el pago de su fama.

La amenaza habla de que su vida estará llena de lamentaciones, angustia y desesperación, desesperación, accidentes, enfermedades entre otros males que le desean a la caleña por ser figura pública. Adicionalmente, le agregan una cantidad de improperios en los que tratan a la mujer de haber sostenido relaciones con narcotraficantes.

“Por vivir de prost!+v+@, con quien le da del narcotráfico, delincuencia y terrorismo. Nada es gratis, todo se paga, usted y su familia ya están sentenciados. Te sorprenderás!”, concluye el citado texto.

Finalmente, la empresaria concluyó con un mensaje para la persona que la estaría amenazando en el que le indicó que su vida, al igual que la de su familia, está en manos de Dios:

“No sé quién eres, pero como este fue tu canal de comunicación conmigo, quiero decirte que mi futuro está en manos de Dios, no de usted. Que sus anhelos contra mí serán devueltos a usted, multiplicados por 7 veces. Mi padre del cielo me protege, Él es mi escudo y mi protector, así que su pelea es contra Él, no contra mí. Y contra Él nunca podrás”.

