Yeison Gordillo explicó por qué no firmó con el Independiente Santa Fe

Yeison Gordillo ya entrena con Atlético Junior. Twitter: @JuniorClubSA

Varios equipos del Fútbol Profesional Colombianos siguen fichando jugadores que se encontraban libres, uno de los casos recientes es el de Yeison Gordillo, volante que arribó a las toldas del Junior de Barranquilla para sumarse al plantel y aportar en el segundo semestre. El jugador ha sido señalado por algunos hinchas de Independiente Santa Fe, pues supuestamente, todo estaba arreglado con los capitalinos y no logró concretarse, frente a esto, el volante explicó lo sucedido.

Las críticas al volante no se han hecho esperar, no obstante, este salió al paso y señaló que los tiempos de contratación no habían sido los esperados y decidió darse la oportunidad de partir a tierras barranquilleras. Según Gordillo, solo pasaron pocos días para que su sueño pudiese cumplirse, pues era algo que buscaba conseguir hace algún tiempo.

“La verdad es que tenía todas las intenciones de llegar al equipo bogotano, pero los tiempos no nos ayudaron, gracias a Dios se me presentó una oportunidad a los días que era de venir a Junior, una oportunidad que estaba buscando hace muchos años, ya lo he dicho y para nadie es un secreto, no la podía dejar pasar. La verdad estoy muy contento de estar acá, hablé con el profe, estoy acá es porque tanto los directivos como el cuerpo técnico dieron el aval, solo me queda ponerme a punto de empezar a aportarle a este lindo equipo”.

Gordillo se convierte en una importante pieza para el esquema de Juan Cruz Real, aunque muchos dudan sobre las oportunidades que pueda tener el jugador en el equipo ‘Tiburón’, pues en la zona de contención hay una amplia competencia. A pesar de este contexto, el volante se encuentra confiando y señala que siente un gran aprecio por algunos de sus compañeros, resaltando que es una excelente nómina y que ha tenido la oportunidad de conocer a algunos.

“Estoy muy feliz, estoy muy contento de venir a competir, a pelear un puesto en un grupo tan importante, vos ves los nombres de los jugadores y te vas tranquilo para la casa. Con Didier (Moreno) tengo muy buena relación, estuvimos en la selección Colombia sub 20, entonces ya nos conocemos y esperemos poder estar en un partido juntos, con Dani (Giraldo) la verdad tuve una muy buena relación”.

Hace algunas semanas, versiones de la prensa señalaban que Gordillo ya había pasado los exámenes con Santa Fe, es decir, solo faltaba firmar el contrato, no obstante, de un momento a otro se dio el sorpresivo fichaje por Junior de Barranquilla.

El regreso a Colombia

Yeison Gordillo salió de San Lorenzo luego de un impasse económico, pues el jugador destacó que el ‘Cuervo’ estaba incumpliendo con sus pagos, desde la dirigencia del equipo de Almagro, justificaron que se trataba de un tema de primas. Gordillo denunció el hecho ante la asociación de Futbolistas Argentinos Agremiados, desde aquí se sentenció que si el equipo no cumplía con las exigencias, Gordillo podía quedar libre, por este motivo el técnico Rubén Insúa, dejó de contar con el volante.

Con Independiente Santa Fe sumó cuatro títulos, pues fue campeón de finalización 2016, a su vez, consiguió la Super Liga del 2017. En el plano internacional, es recordado por hacer parte del plantel que levanto la Copa Sudamericana 2015 y la Suruga Bank 2016.

