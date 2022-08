“Estamos preocupados con los niveles de consumo”: Especialista habla de la propuesta de Petro para luchar contra el tráfico de drogas

Foto: AFP

Ha sido recurrente la polémica que ha generado el planteamiento de lo que sería la lucha en contra de las drogas del recién llegado gobierno colombiano de Gustavo Petro. En una reciente entrevista realizada por Caracol Radio a la psicoanalista y especialista en manejo de adicciones, Hilde Herrera, se analizó el escenario futuro que habría en el país respecto a las políticas Nacionales de Salud Mental y la Política Integral para la Prevención y Atención del consumo de Sustancias Psicoactivas.

Es el Ministerio de Ministerio de Salud y Protección Social, comentó la especialista, el ente encargado de instaurar las normativas a regir, teniendo en cuenta el objetivo principal que es crear estrategias para garantizar el derecho a la salud. “Estas políticas están muy ligadas. Científicamente se descubrió que bien sea las enfermedades mentales pueden generar adicciones crónicas o viceversa, por lo cual las políticas están muy ligadas (...) Estamos muy a la expectativa de que va a pasar. Más aún cuando se vienen posibles cambios al sistema de salud”, afirmó Herrera.

“Aun así no sabemos qué va a pasar con la persona que requiere una atención más especializada, es decir cuando el paciente ya es crónico y no necesita prevención porque ya requiere atención hospitalaria o especial (...) Definitivamente, Colombia ha venido evolucionando en las últimas dos décadas y nos encontramos ahora con una realidad que se ha venido transformando (...) Los profesionales estamos preocupados con los niveles de consumo que se están dando de estas sustancias, realmente”, añadió.

Es importante recordar que el líder del Pacto Histórico ha detallado que su objetivo es cambiar la política antidrogas que ha funcionado en el país, pues, la que se ha venido trabajando a lo largo de los años, comentó él, ya demostró ser un ‘fracaso’. “La guerra contra las drogas fortaleció las mafias y debilitó los Estados. La guerra contra las drogas llevó a los Estados a cometer crímenes y a evaporar el horizonte de la democracia. ¿Vamos a esperar que otro millón de latinoamericanos caigan asesinados y que se eleven a 200.000 los muertos por sobredosis en Estados Unidos cada año? O más bien, cambiamos el fracaso por un éxito que permita que Colombia y Latinoamérica puedan vivir en paz”, subrayó en medio de su discurso de posesión, el pasado domingo 7 de agosto.

De la misma manera, en medio de la ceremonia de transmisión de mando de la Policía, Gustavo Petro habló de la necesidad de tratar como criminales a quienes no han tenido opciones de vida diferentes. “¿Desde cuándo un campesino que cosecha hoja de coca es un criminal? Es simplemente un campesino que no tiene más que cultivar, porque si le dicen que cultive maíz, allí no se produce o es muy caro; ¿desde cuándo es criminal un joven que consume y que lo que debería tener es un médico o un psicólogo?”, señaló el jefe de Estado.

“Día a día, la televisión nacional saca balances en ese sentido, versaban sobre lo mismo y, sin embargo, muertes tras muertes, bajas tras bajas, neutralizaciones tras neutralizaciones y la inseguridad no se ha reducido”, destacó en su intervención.

“La Policía Nacional no está para perseguir jovencitos en los parques o tumbarle una carreta de alimentos a un vendedor ambulante, de lo cual casi que exclusivamente vive. La Policía Nacional no está para llegar a una casa de una familia campesina y, porque cultivó hoja de coca, arrastrarlos hasta las cárceles. Eso es lo único que va a provocar son unas guerras secretas clandestinas en los barrios, una confrontación permanente y creciente entre una ciudadanía joven y un personal de la policía joven. Y esa no es nuestra guerra”, continuó.





