Gustavo Petro criticó la aparición de los ‘gota a gota’: evidencia la incapacidad del sector financiero

En el cierre de la Convención de Asobancaria, el presidente Gustavo Petro, precisó que el sector bancario es el responsable de la aparición de los denominados ‘gota a gota’ en Colombia. Estos prestamistas ilegales han tomado ventaja del sector de llegar a la economía popular y campesina, según el mandatario.

Al principio de su discurso el jefe de Estado enfatizó la necesidad de que la banca redireccione su prioridad y que le apunte a financiar la generación de riqueza.

“Hasta ahora y esto no en forma en general, el mundo financiero apenas y toca esos mundos del sector campesino y el sector de la economía popular, los cuales han sido es tocados por el ‘gota a gota’ y sus similares, que son los que han financiado a tasas del 20% diario de interés (...) qué actividades de negocio productivas se pueden generar en Colombia si se usa está tasa diaria, que al final son un lavadero de las mafias”, detalló Petro.

El mandatario además agregó que, “No estamos proponiendo que se elimine el sector financiero, sino que se revise cómo puede servir en la generación de riqueza. ¿Qué tiene que financiar la banca? ¿Acaso tiene que financiarse así misma? Olvidando que la base de todo es la creación de la riqueza”.

Por esta razón, el mandatario lanzó una crítica sobre los espacios a los que el crédito no ha llegado y que han sido ocupados por economías ilegales. “Lo que indica la aparición del gota a gota es una incapacidad del sector financiero por tocar la economía popular, la economía campesina, y otras formas; que nos muestra un camino por hacer, por construir”, indicó Petro.

En cuanto a su planteamiento a la necesidad de democratizar el crédito, el presidente hizo un llamado al dialogo con el sector financiero “...si aceptamos que buena parte del crédito vaya a la producción, entonces un aspecto de ese crédito debe ir a los nuevos productores potenciados, los cuales estarían en esa economía campesina, desde el pequeño y mediano empresario agrario, en las cooperativas agrarias, en los procesos cooperativos de agroindustrialización”, expuso Petro.

“Todo esto toca implementarlo porque si no, la economía campesina se queda simplemente en el producto bruto agrario y no logra transformarlo, se debe tener algunos tipos de economía de escalas que obliga a una asociatividad, si eso no se financia, tampoco la economía campesina puede surgir. Es en el producto elaborado el que va generando la riqueza”, agregó el jefe de Estado en cuánto a la economía campesina.

Durante su intervención, Gustavo Petro detalló tres puntos que son claves en el papel que debe jugar la banca: financiar la producción, democratizar la producción a través del crédito que debe llegar a más sectores que se encuentran marginados.

En último lugar, los invitó a financiar la descarbonización de la producción, que lo ha planteado como bandera de su gobierno. En ese punto el mandatario reiteró que, si no se logra la transición energética, la humanidad seguirá amenazada. “Si no descarbonizamos la economía, perecemos en un tiempo que no es muy largo con un deterioro de la calidad de la vida”, resaltó.

“Estos son los temas de un posible pacto social porque se trata de que millones de personas puedan producir en el campo y en la ciudad. Cómo millones de personas pueden producir potenciando la economía popular, que antes la llamaban la economía informal. Potenciarla es generar riqueza”, concluyó el presidente de la República.

