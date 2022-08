La coalición de gobierno de Gustavo Petro solo durará dos años, aseguró el senador Ariel Ávila

Ariel Ávila, senador del partido Alianza Verde, afirma que la cartera ministerial del presidente en su gran mayoría son personas que han trabajado con Gustavo Petro en el Congreso o en la Bogotá Humana , por lo que considera que no entregó a “diestra y siniestra” los ministerios a los partidos tradicionales que pertenecen a la Coalición de Gobierno, algo que -para él- podría factura con el tiempo en cuanto a los apoyos en las diferentes comisiones del Senado y Cámara de Representantes.

“Siento que el gabinete que nombró Petro es su forma de gobernar. Muchos decían que iba a entregar ministerios a diestra y siniestra a los tradicionales, pero no lo hizo. Toda es gente que trabajó con él. Creo que los únicos debates son sobre la Mintic y la demanda del Minciencias. Me parece que es un buen gabinete, tocará ver si tiene experiencia. Hay que esperar los nombramientos de los puestos medios: Invías, superintendencias y parecidos. Hasta el momento soy muy optimista”, dijo el senador por el partido Alianza Verde, Ariel Ávila en el Espectador.

“(...) Por eso digo que la coalición de gobierno solo durará dos años”, señaló el senador Ariel Ávila, senador por el partido Alianza Verde, en una entrevista con El Espectador (EE).

Ávila considera que si bien hay un cambio sustancial en las curules, pues un importante número ahora son ocupadas por parlamentarios de partidos alternativos, se sabrá en seis meses si realmente es un Congreso de cambio, pues para esa época espera que se hayan votado reformas importantes para el país.

Por el momento, cree que algunas proposiciones o proyectos de ley de algunos de sus compañeros no obedecen a un cambio profundo, sino a un ‘show’ mediático por parte de los congresistas.

“Me preocupa, y lo digo con mucho respeto, que hay un montón de compañeros que están proponiendo reformas que no sirven para nada. Es puro show mediático que está desgastando a la coalición, cuando será en las verdaderas reformas, que todavía no han sido propuestas todas, donde debemos dar la pele”, dijo Ávila para ese medio.

En cuanto a los cuestionamientos que tiene Ariel Ávila del viraje de esos partidos políticos tradicionales a una coalición de gobierno de izquierda, el parlamentario se cuestiona sobre ello, pero es consiente que había que llegar a consensos para tener mayorías en el Congreso y que las políticas estructurales sean aprobadas sin dificultad en cuanto a las votaciones.

“Para mí fue un gran descanso que Cambio Radical no estuviese en la coalición de gobierno y que fuesen independientes. Me sentía muy incómodo con esa posibilidad, pero los demás llegaron. Lo que siento es que son necesarios para aprobar las reformas. Por primera vez hay tantos alternativos en el Congreso, pero no alcanzamos siquiera a la mitad y por eso toca hacer alianzas. A qué costo, no lo sabemos. Eso lo dirán las reformas”, dijo.

Sobre la distribución de los partidos y quienes están más cercanos a Gustavo Petro, Ávila señaló cuál era la composición desde su punto de vista en el Congreso: “siento que aquí hay tres anillos: el bloque alternativo, que es Centro Esperanza Verde, Pacto Histórico, Comunes e indígenas; el segundo anillo están los liberales; y el tercer anillo es de Conservadores y la U, que son los más alejados. Así estaría organizada la coalición de gobierno”!, señaló Ávila para el EE.

