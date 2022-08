Así la Reforma Tributaría afectaría a Netflix y HBO MAX, entre otras plataformas de streaming

Netflix, Primer Video, HBO y Disney+. (foto: ViniloBlog)

El proyecto de ley de la Reforma Tributaria del presidente Gustavo Petro como grandes características, busca quitar las excepciones tributarias a las empresas grandes, gravar a quienes tengan ingresos de más de 10 millones de pesos y poner impuestos a las bebidas azucaradas y comida chatarra, pero lo que muy pocos saben es que también impondría un impuesto a las plataformas de streaming.

Las páginas de películas como Netflix, Prime Video, HBO MAX, y Disney +, entre otras, además de pagar el Impuesto de Valor Agregado (IVA) que en Colombia es del 19% sobre el valor del servicio, también tendrían que pagar renta a pesar que no tengan oficinas o una sede física en el país.

“No tiene ningún sentido que, a través de todas estas plataformas, se produzca y no se pague ningún impuesto. Es un tema internacional, yo he estado muy metido en los últimos años en los debates internacionales sobre tributación”, señaló en su momento el ministro de Hacienda José Antonio Ocampo en Blu Radio.

Dentro del proyecto de la Reforma Tributaria, en los artículos 56 y 57, se establece que cuando una empresa o una persona natural fuera de Colombia tenga presencia económica significativa en el país deberá tributar ante la DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales). Una de las condiciones para tributar es si parte de sus ingresos son de fuente nacional, así como lo hacen los establecimientos permanentes y las sucursales. .

Estas compañías no pagan impuestos actualmente en Colombia de esta índole, pero según Ocampo, si lo hacen en otros países donde la fiscalización de impuestos es más exigente.

Cuáles serían las condiciones por las que tendría que tributar estas empresas

Para que una empresa o persona natural empiecen a tributar en Colombia se deberían cumplir tres condiciones: La primera es que se debe obtener ingresos de más de 1.189 millones de pesos o más por transacciones de bienes o servicios con personas en el territorio nacional. La segunda es que informáticamente el sitio web tenga tenga el dominio “.CO” y la última que se tenga relaciones comerciales con más 300.000 colombianos y que la virilización de las tarifas se hagan en pesos colombianos.

Según ha expuesto Ocampo en anteriores ocasiones sobre este tema, la normativa tributaria alcanzaría a 108 empresas, que tienen flujo de caja por encima de 20 billones de euros al año.

En ese sentido, solo el gobierno podría gravar la utilidad en un porcentaje mínimo que representa menos del 0,5 por ciento, según las estimaciones de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.

Lo más probable es que si se aprueba estos artículos de la Reforma Tributaria habría un impacto directo a quienes pagan mensualmente o anual estos servicios.

La Reforma también alcanzaría a la paquetería internacional, como la de Amazon

Ocampo ve necesario dotar de nuevos mecanismos a la DIAN con el fin de tener más control sobre la evasión de impuestos en Colombia, para ello Ocampo colocará un nuevo artículo en la Reforma que evite la evasión de impuestos por compras de vehículos u otros artículos con dinero en efectivo, por lo que se restringiría que estas operaciones sean superiores a 10 millones de pesos, señaló Ocampo en el Tiempo (ET).

Otra de las medidas en contra de la evasión de impuestos que propone el Gobierno Nacional tiene que ver con el IVA y paquetería procedente del exterior cuyo precio sea inferior a 200 dólares, pues se busca establecer que solo este libre de este impuesto los artículos que son fabricados en Estados Unidos, ya que este país tiene con Colombia un Tratado de libre comercio (TLC).

“Es una norma relacionada con los tratados de libre comercio. A partir de ahora, si son productos hechos en Estados Unidos, mantienen el beneficio, pues con este país tenemos un TLC. No obstante, los productos que vienen de EE.UU. por Amazon, pero que son producidos en otros países, no lo tendrán”, señaló Ocampo al ET.

