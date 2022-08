Suspendieron orden de captura a Diego Cadena: al juzgado se le habría olvidado que el abogado ya no tenía restricciones

Diego Cadena, exabogado del expresidente Álvaro Uribe Vélez, se encontraba detenido cuando intentaba salir de Colombia rumbo a México. Foto: Colprensa.

Luego de que, en la madrugada de este viernes 12 de agosto, la Policía Nacional volvió a capturar al polémico abogado Diego Cadena, se conoció que en las próximas horas podría quedar en libertad debido a que se habría cometido un error del juzgado que procesa su caso: el escándalo por fraude procesal y manipulación de testigos contra el expresidente y actual jefe del Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez.

Las autoridades lo capturaron cuando se disponía a salir del país rumbo a México. Sin embargo, de acuerdo con el juzgado 71 de Control de Garantías de Bogotá, reversaron la decisión porque, aparentemente, se les habría olvidado quitar la restricción que Cadena tenía.

“El Centro de servicios judiciales debe corregir y reportar que la orden de captura contra el abogado Diego Cadena que ya estaba cancelada, por lo que el abogado quedaría libre”, señala el citado juzgado, según conoció la emisora BluRadio.

Así mismo, los juristas mencionaron que Cadena enfrentaba una orden de captura por parte de la Fiscalía General de la Nación desde marzo pasado. Sin embargo, luego de que se le dejó en libertad por vencimiento de términos, se le tenía que cancelar la orden, pero no se logró, por lo que su reciente aprehensión no habría sido legítima: “En marzo del año en curso, la funcionaria judicial negó una revocatoria de medida aseguramiento que solicitó la Fiscalía y dispuso la cancelación de la orden de captura contra Cadena. Al parecer, no se cumplieron los trámites necesarios para hacer efectiva esta determinación de la juez”, agregó el juzgado.

Cabe anotar que luego de que lo arrestaron en las instalaciones del aeropuerto El Dorado, Diego Cadena pasó la noche en la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Engativá, al occidente de Bogotá, luego de que Migración Colombia autorizó el procedimiento.

De acuerdo con el diario El Tiempo, los abogados defensores de Cadena, a quienes lidera Iván Cancino, estaban trabajando desde temprano para evidenciar si la orden de captura era legítima o, por el contrario, se trataba de un error judicial. El mismo Diego Cadena se pronunció al respecto y aseguró que su orden de arresto no tenía nada que ver con el proceso legal y judicial que enfrenta desde hace algunos años.

“No tengo ninguna restricción para salir del país. La misma Fiscalía está enterada y ya ayudó a subsanar la situación”, señaló el exabogado de Álvaro Uribe al citado medio.

Es más, la defensa de Cadena reveló que no es la primera vez que su cliente intenta salir del país, dado que, días atrás, ya se había dirigido a los Estados Unidos, así como a Panamá. Sin embargo, aunque le parece rara la detención contra Cadena, considera que las autoridades actuaron de buena fe. “Es posible que se haya olvidado bajar la orden de captura. Nosotros partimos de la buena fe. Pero se le causó un claro perjuicio”, expresó Cancino a El Tiempo.

No obstante, su reacción fue diferente en los testimonios que dio a conocer la emisora Caracol Radio, donde aseguró que la captura contra su cliente era “arbitraria e irresponsable” debido a que el proceso contra Cadena ya no era vigente. Inclusive, según recogió el citado medio, Cancino aseguró que ese procedimiento era “ilegal”.

La nueva detención contra el controversial jurista se conoce luego de que el pasado mes de julio, el juez 46 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá, le permitiera salir en libertad luego de que se vencieran los términos por los que estuvo preso poco menos de un año.

“Estos 123 días que han transcurrido desde el 4 de marzo de 2022 al día de hoy son computables, se suman a los 146 días ya establecidos por el juzgado 43 penal del Circuito con Función de Conocimiento hasta el 13 de octubre de 2021 y si hacemos la suma matemática de esos 146 días y aunamos esos 123 días transcurridos a partir de la privación de la libertad con detención domiciliaria, nos da un total de 269 días transcurridos, evidentemente son superiores a los 240 días que se requieren para el restablecimiento de la libertad por vencimiento de términos”, precisó el juez de control de garantías.

