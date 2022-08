Bucaramanga y Magdalena abren la séptima fecha del Fútbol Colombiano

Bucaramanga recibe a Unión Magdalena. Tomado de @dimayor

Inicia la fecha siete del Fútbol Profesional Colombiano y se juegan importantes partidos, en este caso, la jornada se abre en la capital de Santander, pues Unión Magdalena recibe al Atlético Bucaramanga, este partido promete espectáculo, pues ambos oncenos manejan un contextos distintos y los tres puntos en disputa podrían convertirse en una importante oportunidad para moldear su camino en liga.

El local es el conjunto ‘Leopardo’ que sorpresivamente ocupa la posición número 19 de la tabla general, sin embargo, este partido se convierte en la clave para retomar la senda que dejaron plantada en el torneo anterior, pues cabe resaltar que el equipo santandereano llegó a los cuadrangulares de liga. El técnico Armando ‘Piripi’ Osma analiza el contexto del equipo y las posibilidades que pueden darse de cara a esta crucial fecha.

“Rescato la valentía del equipo contra el Pasto, el equipo siempre quiere ganar, estamos inconformes porque nos vamos con las manos vacías, pero es hora de recuperarse y ganar en nuestra localía que nos espera el viernes, lo del Pasto ya es historia y hay que pasar esa página de la derrota y empezar a recuperarnos, esto, para hacer un partido en casa contra el líder que es Unión Magdalena, aunque millonarios está en la punta, pero Unión Magdalena está pegando arriba y hay que tumbarlo”.

Mientras tanto, la cara amable para este partido es el Unión, onceno que sorpresivamente predomina en los primeros lugares de la liga y ocupa la segunda posición, escoltando al líder que es Millonarios. El técnico David Ferreira ha resaltado lo que se ha demostrado hasta el momento en la cancha, elevando su expectativa para el partido contra Bucaramanga. Según el timonel del ‘Ciclón Bananero’, por el momento no hay nada establecido y la nómina podría tener rotaciones.

Ferreira resaltó:

Ahora estamos disfrutando del momento, estamos contentos por lo que se logró, fueron puntos muy importantes para nosotros, para seguir creciendo. Vamos a ver, estamos descansando trabajando durante la semana, ahí miraremos analizaremos y cuadramos todo para el partido contra Bucaramanga, sobre qué partido vamos a afrontar, qué jugadores vamos a colocar, pero por ahora vamos a disfrutar el momento”.

Posibles nóminas

Atlético Bucaramanga: J. Chaverra, C. Subero, F. Meza, C. Henao, C. Blanco, V. Mejía, F. Rodríguez, J. Caballero, S. Cárdenas, G. Torres, D. Moreno

Director técnico: Armando Osma

Unión Magdalena: C. Bejarano, J. Castro, J. Vacca, J. Palomino, R. Lora, B. Correa, D. Chavez, F. Cantillo, A. Spina, R. Márquez, I. Camargo

Director técnico: David Ferreira

El partido se jugará en el estadio Alfonso López de la ciudad de Bucaramanga desde las 7:40 de la noche, bajo la justicia que impartirá el juez Jhon Ospina.

También puede leer: Yailin, esposa de Anuel AA, aclaró rumores de embarazo con un contundente mensaje

Partidos de la fecha

Sábado 13 de agosto

Cortuluá vs Alianza Petrolera

Estadio Doce de Octubre - 3:15 p. m.

Independiente Santa Fe vs Deportes Tolima

Estadio Nemesio Camacho ‘El Campín’ - 5:30 p. m.

Atlético Junior vs Deportivo Independiente Medellín

Estadio Metropolitano Roberto Meléndez - 7:45 p. m.

Domingo 14 de agosto

Jaguares vs Deportivo Pereira

Estadio Jaraguay de Montería - 4:00 p. m.

Águilas Doradas vs Millonarios

Estadio Alberto Grisales - 6:05 p. m.

Lunes 15 de agosto

Once Caldas vs Patriotas

Estadio Palogrande de Manizales - 3:15 p. m.

Club Deportivo La Equidad vs América de Cali

Estadio Metropolitano de Techo - 5:20 p. m.

SEGUIR LEYENDO: