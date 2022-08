Técnico de Santa Fe aseguró que no está conforme, a pesar del triunfo sobre el Pereira

El entrenador de Santa Fe destacó el triunfo ante Pereira y valoró el esfuerzo de sus jugadores. Foto: Dimayor

Independiente Santa Fe tuvo un enorme reto en su visita al Hernán Ramírez Villegas, ya que el objetivo era sumar tres puntos que le permitieran meterse entre los primeros ocho de la clasificación, algo que consiguieron a través de Andrey Estupiñán, quien sumó el único tanto del compromiso ante el Deportivo Pereira. Este fue el segundo triunfo para el ‘Expreso Rojo’ en la Liga BetPlay II-2022 y poco a poco el equipo se empieza a perfilar como uno de los protagonistas de esta campaña.

El único gol del partido se gestó en un contragolpe orquestado por Neyder Moreno quien se escapó con la pelota y filtró un pase para Andrey Estupiñán quien remató frente al portero y el esférico pasó por debajo de su humanidad, sumando de esta manera el primer gol al compromiso y sellando un importante triunfo para Santa Fe que ahora marcha quinto en la clasificación.

La visita de Independiente Santa Fe a Pereira siempre tiene como uno de los factores claves a la hinchada del club, pues su buena relación con los seguidores del ‘Matecaña’ le permiten viajar masivamente al escenario deportivo. El aliento de sus aficionados fue de gran importancia para que el club bogotano pudiera consolidar la segunda victoria del semestre.

También puede leer: Santa Fe se quedó con el triunfo en una difícil visita a Pereira

El equipo capitalino sumó su segundo triunfo ante el Pereira en la sexta fecha de la Liga BetPlay. Foto: Dimayor

“Hay que mejorar mucho, ser más constantes”

Tras la victoria del ‘Cardenal’ en Pereira, el entrenador Alfredo Arias analizó lo sucedido en el Hernán Ramírez Villegas y destacó algunos aspectos de su equipo, resaltó el triunfo y recordó que Independiente Santa Fe llevaba desde el 2008 sin poder ganarle a Pereira en su casa.

“Siempre son momentos los partidos, no se gana de principio a fin. En el primer tiempo hicimos las cosas mejor, pero había que verlo otra vez. Erramos las chances en el primer tiempo. Siempre fuimos por el partido, nunca nos metimos atrás y por suerte Estupiñán nos dio la victoria”, afirmó el técnico de Independiente Santa Fe, Alfredo Arias.

El técnico uruguayo fue enfático al señalar que “nunca” está conforme y que a Santa Fe le “va a faltar mucho” para seguir mejorando y cumplir con los objetivos. Arias recordó el empate 1-1 con América y aseguró que tras ese compromiso, “me fui tranquilo porque hicimos cosas buenas, pero hoy me voy tranquilo porque veo cosas en el equipo que entrenamos y eso nos deja tranquilos. Hay que mejorar mucho, ser más constantes, en la atención de continuar con lo que se está haciendo”.

Esto le puede interesar: Alexandre Guimarães se refirió al difícil momento del América: “No es fácil jugar como nosotros hemos tenido que jugar”

Independiente Santa Fe ha disputado seis partidos en esta Liga BetPlay, ha ganado dos partidos, ha empatado tres y ha perdido uno solo, ha marcado siete goles y ha recibido la misma cifra. La falta de de contundencia por parte de los atacantes de cara al arco rival es algo que le preocupa al entrenador.

“Siempre preocupa no hacer más goles, pero Santa Fe no ganaba en Pereira desde 2008. Se logró una cosa que no es fácil, este equipo es bueno, está bien entrenado y sabe lo que quiere hacer. Controlamos el partido, también lo sufrimos. No le ganamos a un club cualquiera”, agregó el técnico.

Por último, Alfredo Arias afirmó que, “tenemos que continuar en lo mismo que hicimos bien, corregir las cosas malas. El rival nos pudo hacer un gol, quedamos fuera de balance en algún momento, nos falta. Tenemos que ir con pasos muy lentos. El objetivo es meterse en las finales, falta mucho, son 20 partidos”.

SEGUIR LEYENDO: