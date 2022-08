Miguel Ángel Borja sigue acumulando críticas en el fútbol argentino: “Dio vergúenza el colombiano”

Miguel Ángel Borja recibió todo tipo de comentarios tras su llegada a River Plate. Imagen: @RiverPlate

Miguel Ángel Borja se convirtió en una de las fichas claves para el esquema del técnico argentino Marcelo Gallardo, pues River Plate buscaba suplir el hueco que dejó Julián Álvarez con su partida al Manchester City, sin embargo, el colombiano apenas se aclimatando a un juego diferente al acostumbrado, Su presentaciones hasta el momento han sido variables, no obstante, en los últimos partidos ha recibido varias criticas de distintos sectores.

En el último partido contra Independiente de Avellaneda, el cordobés ingresó al terreno de juego al minuto 59, esto, ante la salida de Lucas Beltrán, pues con este cambio, Marcelo Gallardo (Técnico de River Plate) buscaba cambiar el panorama del encuentro, no obstante, la presentación de Borja fue poco plausiva y por el contrario, llegó a ser criticada por algunos sectores de la prensa.

“Entró a los 14 minutos del segundo tiempo Flojo en el juego”, señaló el Diario Olé, tras evaluar el juego presentado por el delantero del onceno de Núñez, pues el jugador poco tocó la pelota y aunque se acercó al arco rival, no logró concretar ninguna jugada. A pesar de esto, River Plate logró vencer por la mínima al ‘Rojo’.

Estas declaraciones se suman a los constantes llamados de atención por parte de otros periodistas, tal es el caso de Daniel Avellaneda, quien consideró que el anterior partido que disputó River contra Sarmiento fue una “vergüenza”, pues en dicho encuentro el equipo de la banda cruzada fue derrotado en condición de local.

Avellaneda mencionó en ESPN: “Menos mal que yo dije: me dan ganas de subirme a la ‘Borjaneta’, pero hay que esperar; Era Aldosivi, hoy, con Sarmiento, la verdad, dio vergüenza el colombiano. Por eso hay que ser prudente cuando uno se lanza, no jugó bien, no tocó la pelota, fue un papelón”.

El panel del programa, le respondió al periodista: “Se le pide cordura a los hinchas e inventó la ‘Borjaneta’ y ahora hablás de vergüenza, cómo vas a cambiar en menos de una semana”.

El contraste

Si bien, hasta el momento Borja no ha demostrado todo su potencial, el jugador fue elogiado por Martín Liberman (Periodista argentino) tras su doblete contra Aldosivi, pues el comunicador destacó que el delantero se convirtió en la principal apuesta del plantel de Núñez, pues tras colocarse el “el manto sagrado” y ratificar su regreso a Argentina, destaca como la esperanza de gol para la hinchada de River.

“Había que buscar un jugador que estuviera a la altura de la circunstancias, pero sobre todas las cosas, un futbolista cuyas cualidades están probadas, no una apuesta, Borja puede gustar un poco más o un poco menos, es un jugador que en algún momento hace muchos años pasó por Argentina sin pena ni Gloria, pero luego ha construido su carrera y es uno de los hombres permanentemente convocados en su seleccionado mayor, compitiendo con Duván Zapata, Luis Muriel y Luis Díaz, sin embargo, solía hacerse su lugar”.

A su vez, Liberman catalogó que desde la llegada del ‘Ángel del Gol’, algunos aficionados ‘Riverplatenses’ lo ponderan como ídolo, no obstante, no se sabe cuál es la razón:

“El otro día también lo hizo, apenas tubo unos minutitos, estuvo muy cerca del arco rival, River no encontraba la manera de destrabar un partido y Borja en cinco minutos hizo el descalabro a la defensa rival; dos asistencias y gol propio. Borja es ídolo de River antes de jugar, a qué hay que atribuírselo; a su deseo, a sus ganas de venir Argentina cuando lo buscaban de otros lugares, a la necesidad de encontrar un ídolo, a un momento de incertidumbre en River”.

SEGUIR LEYENDO: