Iván Duque también se fue de rumba tras entregar la Presidencia de Colombia

El expresidente celebró su cumpleaños 46 en Chía. Foto: captura de pantalla.

Luego de haber entregado su cargo a Gustavo Petro, el ahora expresidente de Colombia, Iván Duque, no se puso a perder el tiempo y formó tremendo rumbón en Chía, un municipio a pocos kilómetros de Bogotá, para celebrar su cumpleaños con familiares y amigos.

Así lo reveló “doña Pily” una popular twittera uribista: “El que empezó a vivir sabroso desde anoche, fue el nuevo Ex presidente de Colombia Iván Duque, que celebró su cumpleaños en Chía, tocó guitarra y cantó todo el rock que no pudo en estos cuatro años. La música es su pasión. Se lo merece Presidente.”

Y adjuntó un video en el que se ve al expresidente cantando y tocando guitarra en una tarima junto a un vocalista y un músico.

El expresidente celebró su cumpleaños en compañía de familiares y amigos en Chía.

En otra publicación, la popular twittera añadió: “Hay una cosa que yo no te he dicho aún… que mis problemas sabes que se llaman tú. Solo por eso tú me ves a hacerme el duro… para sentirme un poquito más seguro. si lo leíste cantando. Iván Duque”.

"Hay una cosa que yo no te he dicho aún… que mis problemas sabes que se llaman tú", cantó Iván Duque en su cumpleaños

Duque, que ahora será el expresidente número 117 de Colombia, y que además fue el mandatario más joven en la historia del país, tuvo una salida particular, no solo por negar la solicitud del jefe de Estado, Gustavo Petro, de sacar la espada de Bolívar a la plaza para su posesión, sino también debido a la gran cantidad de asistentes que no dudaron en chiflar y celebrar su partida del cargo.

Se debe recordar que el Gobierno de Duque estuvo caracterizado por múltiples protestas que se extendieron a nivel nacional, protagonizando ‘el estallido social de 2021′, en el que las marchas y bloqueos de vías duraron varias semanas. En todas estas manifestaciones se generó un coro conocido como ‘Duque Chao’, una adaptación del cántico italiano antifascista ‘Bella Ciao’.

Precisamente el ‘Duque Chao Chao Chao’ estuvo presente en la Plaza de Bolívar y diferentes parques públicos en los que se habilitaron pantallas para ver la posesión de Gustavo Petro. El coro, que retumbó en diferentes calles en años anteriores en símbolo de protesta de algunos sectores, se convirtió ayer en la tonada de celebración de una victoria que sellaron el pasado 19 de junio.

Un hecho curioso que algunos usuarios de internet resaltaron fue que el expresidente Duque, quien salió por la Plaza de Armas del Palacio, no tuvo alfombra roja.

Por la parte de atrás, con un sector de su propio partido aborreciéndolo y con su oposición tomando mando del Estado y celebrando su partida, terminó el gobierno de Iván Duque.

La despedida de Iván Duque como presidente de Colombia:

En 2018, Duque asumió como presidente de la República de Colombia. El 7 de agosto de 2022 concluyó su polémico mandato. Desde la Casa de Nariño, el bogotano entregó algunas palabras de despedida para los colombianos.

“Hoy es la última vez que me dirijo a ustedes en calidad de Presidente de la República, una responsabilidad que desde el comienzo asumí con el mayor compromiso, sentido de responsabilidad y amor por nuestra patria, a la que honramos con cada una de nuestras acciones”, dijo.

“Un legado es aquello que alguien deja o transmite a quien en adelante continuará el camino, los logros nos dan hoy la tranquilidad de entrar a sus casas y decirles que el nuestro es un legado construido con hechos innegables. Hoy, desde la Casa de Nariño, la casa de todos los colombianos, mis pensamientos están con todos ustedes, con sus familias, con sus hijos, con quienes viven en nuestro territorio y también con aquellos que aún están lejos y llevan a Colombia en su corazón”, indicó refiriéndose a la huella que según él dejó su gobierno.

