Mayer Candelo sabe que su continuidad en el Deportivo Cali no está asegurada

El entrenador del Cali habló tras la derrota con Millonarios. Tomado: Dimayor

Al Deportivo Cali se le vino la noche desde el semestre pasado bajo el mando de Rafael Dudamel que no pudo darle la vuelta a la situación luego de haber al logrado la décima estrella en el Torneo Finalización del 2021 al imponerse al Deportes Tolima luego de cinco sin ganar un título de liga.

Para colmo, los Azucareros se quedaron por fuera de la Copa Colombia al caer en los octavos de final ante Fortaleza, mientras que en la Conmebol Libertadores no pudieron avanzar a la siguiente fase, pero como premio de consolación se ganaron el derecho para jugar los octavos de la Suramericana en la que sucumbieron ante el Melgar de Perú.

En el Cali no solamente hay crisis de resultados, también existe un ambiente sórdido en la interna del club, primero con la salida de Dudamel quien expresó su malestar con las directivas por la contratación de ítalo Montaño lo cual no cayó bien en la cúpula Verdiblanco.

Finalmente, el lugar de Rafael Dudamel fue tomado por Mayer Candelo, un hijo de casa que vino apagar el incendió provocado por su antecesor, pero transcurridas seis fechas de la Liga BetPlay Dimayor tan solo ha podido sumar un punto y es el colero del campeonato.

Candelo espera recomponer en camino de los 'Verdiblancos' en la Liga BetPlay Dimayor II. Tomado de @deportivocalioficial

El sábado pasado, los dirigidos por Mayer Candelo visitaron en el Nemesio Camacho El Campín a Millonarios, actual líder de la liga y que hizo gala de su condición al pasarle por encima al Supedepor que parece no tener respuesta ante el mal momento que tiene encendida las alarmas en la hinchada que ya no aguantan más los malos resultados de su equipo.

Con un triplete del cartagenero Juan Carlos Pereira y otro tanto del defensor central costarricense Juan Pablo Vargas, el conjunto de Alberto Gamero pasó por encima del Cali, que descontó gracias a Santiago Mosquera, quien hizo valer la ley del ex desde los doce pasos, y Daniel Luna sobre el final dejó las cosas 4-2.

Durante la rueda de prensa posterior al juego, Candelo manifestó lo siguiente: “Vimos en 37 minutos un equipo ordenado, que controló el juego de Millonarios. Le quitamos la pelota, hicimos que no jugará Larry ni Pereira, que son los que hacen el juego para que Ruiz, Gómez y Mackalister sean protagonistas. Hemos cometido errores, cuando nos hacen un gol nos caemos, nos debilitamos. Necesitamos ser valientes, fortalecernos y no dejarnos tumbar con eso”.

En cuanto a su continuidad, Mayer remarcó que inicialmente firmó contrato por año y medio con el Deportivo Cali, y que espera que los resultados lo acompañen en los próximos encuentros.

“Si mañana me toca irme, me iré. Y si sigo, daré lo mejor porque soy un hincha del Cali. No había nacido y ya era hincha. Esto es de paciencia, tenemos muchas cosas habladas, pero si no hay resultados y mañana me quieren llamar, no hay problema de plata ni nada. Me salgo y me voy. El proyecto es muy claro y esperamos ganar un partido para que esto mejore”.

El próximo domingo, Deportivo Cali recibirá por la fecha 7 de la Liga BetPlay Dimayor II al Deportivo Pasto en el Palmaseca desde las 8:10 p.m. con trasmisión de Win Sports +.

