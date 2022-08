Viruela del mono: en Colombia, 28 laboratorios se encuentran capacitados para diagnosticar la enfermedad

Imagen de archivo de una persona infectada con la viruela del mono. Foto: EFE

El Instituto Nacional de Salud -INS- dio a conocer que tras la alerta que ha creado la viruela símica, se está preparando a los laboratorios de la red ampliada para el diagnóstico molecular en el país, mejor conocida como la red diagnóstica para el SARS-CoV-2, para que puedan diagnosticar de forma rápida la viruela símica.

La información de la entidad, señala que en este proceso entraran 28 laboratorios, de los cuales 14 son Departamentales de Salud Pública, LDSP, y 19 con capacidad de biología molecular ya fueron capacitados. Además de diferentes universidades que actúan como laboratorios colaboradores en los distintos departamentos y pronto inicia el proceso con los laboratorios comerciales.

En este sentido, el protocolo definido por el INS consisten en: 1. Los diagnósticos serán realizados por los laboratorios departamentales de salud pública del país que ya fueron capacitados; 2. Si el Laboratorio Departamental de Salud Pública, LDSP, no tiene capacidad o no puede hacer el diagnóstico, lo hará el laboratorio colaborador de salud pública; 3. Si el LDSP no hace el diagnóstico y no tiene laboratorio colaborador, lo hará el INS; 4. Deben hacerse más de 500 PCR diarias, se empezaría a enviar muestras a laboratorios comerciales (los cuales estarán listos y en espera). Utilizando el mismo mecanismo usado en la pandemia creada por el covid-19.

“(...) Dicha estrategia de colaboración, de entidades públicas y privadas, de tipo IPS y centros de investigación, permanece en el tiempo como estrategia de rápida respuesta. En este caso, ante el nuevo brote de MonkeyPox, el INS rápidamente inició la capacitación de todos los laboratorios en territorio nacional y en paralelo ha estado capacitando laboratorios departamentales de salud pública y laboratorios colaboradores para que los departamentos tengan una capacidad de primera línea. La próxima semana iniciará la capacitación de laboratorios comerciales”, puntualizó la directora general del INS, Martha Ospina.

Los primeros laboratorios de salud pública entrenados para realizar el diagnóstico se ubican en los departamentos de Antioquia, Amazonas, Arauca, Atlántico, Casanare, Cesar, Guajira, Huila, Nariño, Cundinamarca, Santander, Valle del Cauca, Tolima y Bogotá, que ya inició.

Por ahora, recordemos que se han confirmado 43 casos de viruela del mono en Colombia. La mayoría se han presentado en Bogotá, donde se confirmaron 33 contagios. Antioquia le sigue con cuatro, mientras que hay reportes confirmados de un caso en los departamentos de Cundinamarca, Risaralda, Valle del Cauca, Tolima, La Guajira y Santander.

116 casos han requerido toma de muestras, al reunir o cumplir con los requisitos para definición de caso. El reporte del INS señala que los resultados de dichos análisis arrojan a la fecha 43 casos positivos y 46 casos descartados. Aunque se han recibido más de 250 alertas en sus instalaciones, muchas de ellas fueron descartadas, sea por no presentar los síntomas de la viruela del mono, o por tratarse de otras patologías.

Martha Ospina estableció que los contagios están concentrados en un grupo poblacional particular que engloba hombres entre los 24 y los 41 años de edad. No hay reportes de casos en mujeres, niños, o género distinto al masculino. En cambio, sí se reportó que la evaluación realizada a los pacientes, arrojó antecedentes de enfermedades de transmisión sexual en varios de ellos.

Con respecto al análisis de las cifras y las conclusiones que arrojan, la funcionaria dijo:

“Tenemos aún una epidemia concentrada en un grupo de población particular, porque no tenemos casos ni en mujeres, ni en niños, ni en ningún otro grupo de edad. O en ningún género distinto al masculino. Sin embargo, ya tenemos un número de casos de fuente desconocida y casos en estudio, lo cual nos llevaría probablemente a confirmar la próxima semana una transmisión autóctona aún concentrada”.





