Esto es todo lo que debes saber de la sexta fecha de la Liga Betplay II-2022

La sexta fecha de la Liga BetPlay ya está en marcha y dos juegos ya fueron disputados el pasado viernes 5 de agosto, sin embargo, este sábado 6 se llevarán a cabo cuatro duelos y otros tres se disputarán el domingo 7. Entre los partidos más destacados de la fecha están el ‘Clásico Añejo’ entre Millonarios vs. Cali; Junior vs. Once Caldas; Pereira vs. Santa Fe y América vs. Águilas Doradas, el cual cerrará la sexta fecha el próximo martes 9.

En el primer partido de esta sexta fecha, Independiente Medellín recibió en el Atanasio Girardot a la Equidad Seguros, un partido que dominó ‘El Poderoso’ en los primeros minutos y se fue adelante en el marcador con un tanto de Miguel Monsalve al 9′; El club bogotano aguantó la presión y generó algunas opciones de gol con transiciones rápidas de defensa a ataque. Pablo Sabbag, marcó el empate al 57′ y de esta manera selló el marcador.

En otro de los juegos que se disputó el viernes, Patriotas se impuso en su casa por 3-0 sobre Cortuluá en el estadio La Independencia de Tunja. El primer gol llegó a través de Iván Rivas al 5′, José Luis Moreno sumó el segundo al marcador al minuto 22. Diez minutos más tarde, el equipo boyacense selló su triunfo con un tanto de José Eduardo Andrade.

Independiente Medellín y La Equidad empataron 1-1 en la sexta fecha de la Liga BetPlay. Foto: Dimayor

Lo que debes saber de la fecha 6

Los partidos más importantes:

El encuentro entre Millonarios y Deportivo Cali en la capital colombiana es el más atractivo de la jornada, ya que el ‘Clásico Añejo’ ha destacado por ser uno de los más competitivos y a esto se deben sumar dos factores claves, uno es el momento del cuadro ‘embajador’ que se mantiene como líder de la clasificación y el otro es la necesidad de los ‘azucareros’ por sumar tres puntos ya que actualmente se encuentran en la última posición de la tabla.

Otro de los partidos que se robará las miradas es el que protagonizarán Junior de Barranquilla y Once Caldas en el Metropolitano Roberto Meléndez. El ‘Tiburón’ es cuarto en la tabla pero una victoria le permitiría acercarse a los primeros lugares, mientras que el ‘Blanco blanco’ es tercero en la tabla y espera mantener su buen inicio de temporada obteniendo un resultado positivo en su visita al ‘Metro’.

Otro juego que será clave es el de América de Cali ante Águilas Doradas en el Pascual Guerrero. El equipo vallecaucano necesita un triunfo que le permita salir de la parte baja de la tabla, ya que actualmente están en la penúltima posición de la clasificación. Por otra parte, el equipo de Rionegro necesita los tres puntos para meterse dentro de los primeros ocho.

El encuentro entre Millonarios y el Deportivo Cali es el más atractivo de la jornada. Foto: cortesía Dimayor

Estos son los juegos de la sexta fecha:

Sábado 6 de agosto:

- Envigado vs. Unión Magdalena | Polideportivo Sur - 2:00 p.m.

- Tolima vs. Jaguares | Manuel Murillo Toro - 4:05 p.m.

- Alianza Petrolera vs. Atlético Nacional | Daniel Villa Zapata - 6:10 p.m.

- Millonarios vs. Deportivo Cali | Nemesio Camacho El Campín - 8:15 p.m.

Domingo 7 de agosto:

- Pasto vs. Bucaramanga | La Libertad - 2:00 p.m.

- Junior vs. Once Caldas | Metropolitano Roberto Meléndez - 6:10 p.m.

- Deportivo Pereira vs. Independiente Santa Fe | Hernán Ramírez Villegas - 8:15 p.m.

Martes 9 de agosto:

- América de Cali vs. Águilas Doradas | Pascual Guerrero - 7:30 p.m.

Cuándo se disputará la séptima fecha

La siguiente fecha de la Liga BetPlay II-2022 se llevará a cabo desde el viernes 13 de agosto e iniciará con el encuentro entre Bucaramanga y Unión Magdalena a las 7:40 p.m. y culminará el lunes 15 con el juego entre La Equidad y América de Cali. En esta fecha también destacan los partidos entre Independiente Santa Fe vs. Tolima y Junior vs. Medellín.

