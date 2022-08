Medellín recibe este viernes a La Equidad por la sexta jornada de la liga colombiana

Medellin y Equidad se enfrentan por la liga Betplay. Photo: VizzorImage / Luis Benavides / Cont.

Más allá del contexto político que vive el país, también continúan las emociones del Fútbol Profesional Colombiano, en este caso la fecha 6 del torneo finalización se abre con el partido entre Deportivo Independiente Medellín y el Club Deportivo La Equidad, ambos oncenos están fuera de los ocho y una victoria bastará para tomar ventaja dentro de la tabla general de la liga.

La capital de Antioqueña tendrá fiesta por partida doble, pues hoy también inicia la Feria de las Flores, además, el Atanasio Girardot será testigo de un interesante partido. El ‘Poderoso de la Montaña’ viene de una fatídica derrota en Tuluá, esto, luego que Cortuluá se llevara el triunfo por la mínima, dicho encuentro se convirtió en la primera caída del DIM en este semestre.

De igual forma, el técnico David González se mostró molesto y envió un particular mensaje a las directivas del fútbol colombiano, pues según él, no era acorde que se jugara un partido en Tuluá a las 2 de la tarde. No obstante, González aseguró que estaba orgulloso de su equipo, pues mostraron capacidad para afrontar una férrea disputa contra el rival.

Tras el encuentro con el equipo ‘Corazón’, el timonel paisa aseguró:

“Todo ha sido bueno, me gustó la actitud de los jugadores, desde el nivel de atención, desde la disposición, desde ser capaces de plasmar en la cancha lo que se ha intentado, y demostrar incluso en el partido contra Cortuluá, con un partido que se torna complicado por la presión que nos hacía de Cortuluá y que no éramos capaces de romper. En ningún momento hicieron lo más fácil en el fútbol, que es tirarla hacia arriba y defender, sino que se sigue intentando”.

Por otro lado, está el visitante, viene de conseguir una importante victoria en Bogotá, un partido épico y lleno de goles se convirtió en un síntoma de preocupación latente para La Equidad. Los dirigidos por Alexis García remontaron de forma contundente a Patriotas, pues establecieron un 4 a 3 final, no obstante, García enfatizó que tendrá que trabajar el doble para poder mejorar las principales falencias demostradas en el estadio de Techo.

También puede leer: Sergio Higuita terminó octavo en el Tour de Polonia y se deja ver fuerte para la Vuelta a España

‘En un problema para mí que le marquen goles al equipo’: aseguró Alexis García, sin embargo, destacó que lo practicado en los entrenos está dando resultado:

“Nuestro entrenamiento se fundamenta mucho en las interacciones, ofensivas y movimientos de ataque, yo creo que eso nos está dando resultado, de pronto que hay que mejorar el trabajo también con la fase defensiva, para que el equipo puedo adquirir un nivel mucho más competitivo y equilibrado, para eso se potencian todas las interacciones y movimientos que se hacen para llenar los espacios que ocupan algunos jugadores”.

Alineaciones probables

Deportivo Independiente Medellín: A. Marmolejo, J. Arboleda, V. Moreno, J. Segura, Y. Gómez, A. Ricaurte, A. Arregui, F. Pardo, V. Hernández, C. Marrugo, D. Cambindo

Director técnico: David González

Club Deportivo La Equidad: W. Ortega, C. Arboleda, D. Polanco, B. Agron, A. Correa, J. Castro E. Moreno, D. Camacho, P. Lima, F. Chaverra, P. Sabbag

Director técnico: Alexis García

A tener en cuenta: Medellín se encuentra en la novena posición, mientras que La Equidad es 11, ambos con seis puntos.

Este partido el estadio Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín desde las 5:45 de la tarde, bajo las ordenes del juez central Nolberto Ararat.

SEGUIR LEYENDO: