Aida Merlano reveló historia de cómo la asustó un supuesto fantasma “por andar en la vagabundería”

Aida Victoria Merlano, influenciadora colombiana. Foto: Instagram @aidavictoriam

La reconocida generadora de contenido digital Aida Victoria Merlano es una de las figuras más reconocidas en las redes sociales, sus más de 3,4 millones de seguidores la convierten en una mujer que hace tendencia casi todo lo que dice y en esta ocasión no fue la excepción.

La hija de la prófuga de la justicia que protagonizó uno de los escándalos de corrupción más sonados en la costa atlántica, a través de su cuenta de Instagram en sus habituales historias contó que sufrió una experiencia paranormal debido a que estaba ‘en la vagabundería’.

“Me voy a transformar. Claro, porque es que eso me pasó cuando yo andaba zorreando, por andar en la vagabundería. Me estaba haciendo una foto así como en ropita interior, ¡y me asustaron! Yo tipo: ‘Señor, si tú quieres que yo me convierta en una muchachita más juiciosa...’ ¡Pam, me abrieron la regadera!” y yo ‘ahhhh, no fuiste lo suficientemente claro’”, mencionó a sus seguidores la influencer barranquillera.

Luego comentó que se estaba probando un conjunto de ropa interior Calvin Klein cuando ocurrió el incidente que más que terror le terminó provocando risas y carcajadas.

Vídeo tomado de Instagram

Es de recordar que la generadora de contenido que suele subir fotos y vídeos ligera de ropa no lo hace para validar la aceptación de los hombres, así lo confirmó recientemente luego de haber respondido a Laura González, exseñorita Colombia y primera finalista en Miss Universo, quién aseguró: “un hombre no debe enamorarse de una mujer que muestre su cuerpo en redes sociales”.

Respecto a las afirmaciones la barranquillera tuvo que responder, indicando desde un inicio que sí todas las personas fueran iguales la existencia resultaría bastante tediosa.

Señaló que también existe la posibilidad que sí existan mujeres que estén en esa búsqueda constante de validación, pero no necesariamente tenían que ver con los hombres, sino que también podría venir de parte de otras integrantes de su círculo, pues existen algunas que se dedican al entrenamiento fitness y al compartir este tipo de publicaciones, sienten orgullo de mostrarle al mundo que consiguieron sus objetivos.

“Su cuerpo se ha convertido en la materialización de su esfuerzo, hay otras que han vivido un proceso tan complejo en la aceptación de su cuerpo que hoy exhiben con orgullo el sentirse cómodas en su piel”, puntualizó la creadora de contenido.

Finalmente, exhortó a las personas a que entiendan que las redes sociales se han convertido en un medio en el cual pueden expresar sus formas de comportamiento, lo que les gusta y cómo se perciben ante las otras personas.

“Uno tiene que vivir la vida que a uno le haga feliz, ¿cómo esta gente lo perciba? Es otro cuento y están en todo su derecho. Y hago este video porque me parece muy cruel esa idea de que hay mujeres que no merecen ser amadas por algo tan superfluo como esto, porque todas merecemos amor”, concluyó la barranquillera.

