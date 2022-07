Enzo Francescoli descarta la salida de Juan Fernando Quintero de River Plate

El director deportivo de River, se refirió a la continuidad de Juanfer.

El jugador colombiano Juan Fernando no pasa por su mejor momento desde que regresó a River Plate tras una temporada en el fútbol chino, en donde jugó para el Shenzhen F.C. En su segundo ciclo en el conjunto Millonario, el volante de 29 años no ha podido consolidarse en el esquema de Gallardo.

Su bajo rendimiento lo tiene en el ojo del huracán y las críticas ya recaen sobre el colombiano, que es cuestionado tanto por la prensa argentina como por los hinchas de River, que hace unos meses veían con ilusión el retorno del ‘10′ y hoy están extrañados por el nivel del ex Independiente Medellín.

Además, circula el rumor que vincula a Quintero con el Santos de Brasil, que tiene en carpeta al futbolista paisa, por lo que están dispuestos a hacer un esfuerzo económico gigantesco por contratar al volante surgido en la Cantera de Héroes.

Sobre la situación de Juan Fernando Quintero habló el secretario técnico de la Banda Cruzada, el uruguayo y exjugador del club Enzo Francescoli, quien dijo para Directv que no hay una oferta formal por el cafetero.

“No sé, recién acaba de venir. No hemos tenido ningún pedido. No terminó este mercado, en cualquier momento me vienen a buscar a un jugador, no voy a pensar en Quintero en diciembre”.

De momento todo queda en especulación y Juan Fernando Quintero continuará en River Plate, aunque en Brasil insisten en el interés el Peixe por Quintero, que de ser verdad lo haría en condición de préstamo, dado que el club no pasa por una buena situación financiera.

O’Globo, señaló días atrás que el futbolista colombiano interesa al Santos, uno de los equipos más históricos del balompié brasileño: “Santos intenta fichar a Juan Quintero, mediocampista colombiano que está en River Plate, Argentina. La negociación no es sencilla, pero el Santos entiende que necesitan un centrocampista y pretende hacer un esfuerzo para ficharlo”.

Cabe recordar que el jugador tiene contrato con River hasta diciembre del presente año, ya que llegó cedido al club procedente del fútbol asiático, aunque su pase quedó en su poder luego de que el Shenzhen F.C. no se pusiera al día con un dinero que le debía al exPorto que no fue pagado en los plazos presupuestados.

Juan Fernando Quintero tuvo un buen arranque en sus primeras presentaciones con River, y ha disputado un total de 21 encuentros, convirtiendo cinco goles y dando tres asistencias, sin embargo, su rendimiento ha mermado luego de su regreso a las canchas tras sufrir una lesión en el isquiotibial izquierdo el pasado 17 abril por lo que se perdió varios partidos.

El pasado domingo jugó 12 minutos en el encuentro en el Millonario derrotó 3-0 frente a Andosivi en condición de visitante con goles de Agustín Palavecino (71′), Lucas Beltrán (73′) y su compatriota Miguel Ángel Borja (78′) que marcó su primer gol con la casaca de River Plate.

Con este triunfo, River Plate se ubicó en la tabla de posiciones del campeonato argentino en la novena casilla con 15 unidades a 7 del líder que es Atlético Tucumán. En la próxima jornada, los dirigidos por el Marcelo Gallardo, recibirán el domingo 31 de julio a Sarmiento de Junín en el Monumental de Núñez.

