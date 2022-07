Curules de paz: Iván Duque afirma que firmará lo que corresponda

Desde Leticia, el presidente Iván Duque, en compañía de su ministro del Interior, Daniel Palacios, se refirió al proyecto de ley, que está en etapa de conciliación entre el Senado y la Cámara, para reglamentar la participación de los representantes en las Circunscripciones Transitorias Especiales para la Paz (Citrep).

La ley suma dos miembros en cada una de las siete comisiones permanentes, y una más en las comisiones primera y quinta de la Cámara de Representantes. También dispone que los congresistas de la Citrep harán parte de las comisiones de derechos humanos, equidad de la mujer, ética, legal de cuentas y la investigación y acusación.

Duque aseguró que sancionará la ley apenas el Congreso termine la conciliación. “Lo más pronto posible, eso es un compromiso que ha enmarcado nuestro Gobierno, nosotros no solamente dimos el paso, sino que hicimos la reglamentación. Ya superada la conciliación, lo que procede de parte nuestra es formar todo lo que corresponda y que podamos ver a plenitud esa voz y voto de las víctimas en el Congreso”, aseguró.

El ministro Palacios aseguró que el Gobierno siempre ha tenido el interés de que los representantes comiencen su trabajo en el Congreso: “El Congreso en el último día de extras no aprobó las conciliaciones y por eso hoy esperamos que sea este Congreso que con celeridad apruebe, porque no ha sido el Gobierno el que se ha demorado, no se puede exigir una sanción presidencial si ni siquiera lo han aprobado, esperamos que lo aprueben”, afirmó.

“Es importante mencionar que fue con mensaje de urgencia en la legislatura pasada que se presentó el proyecto, mensaje de urgencia radicado por el gobierno. Lamentablemente, el Congreso de la República no aprobó las conciliaciones, no ha sido el gobierno el que se ha demorado, no pueden exigir una sanción si ni siquiera lo han aprobado”, dijo además Palacios.

“El balón está en la cancha del Congreso, no en el Gobierno, apenas llegue el Gobierno, mostrará celeridad y el compromiso con las víctimas”, añadió.

En la mañana de este martes, el Congreso aprobó la ampliación de los cupos en las comisiones constitucionales de la Cámara de Representantes para incluir a las 16 víctimas electas en representación de los territorios del país más golpeados por el conflicto. La plenaria del Senado aprobó el proyecto de forma unánime.

El presidente del Senado, Roy Barreras, señaló que “el proyecto consiste en la distribución de las 16 curules en las siete Comisiones Constitucionales para que las víctimas de Colombia tengan derecho a participar. Habrá tres curules más en las Comisiones Primera y Quinta y dos en las restantes. Y solo para la conformación de Comisiones Constitucionales permanentes, los 16 integrantes de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep) podrán actuar como bancada”.

“En todas las decisiones de la patria, tanto en las de infraestructura, como las de seguridad, presupuestales y de presencia social del Estado: salud y educación, las víctimas recibirán reparación integral en los territorios, de los que hacen parte también las 16 Pdet (Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial), creados en el marco del acuerdo de paz”, añadió.

El texto en conciliación aprobó la ponencia en la legislatura pasada de la exrepresentante de la Alianza Verde Juanita Gobertus, que establece que los cupos se otorgaran por asignación directa en lugar de cociente electoral, que surge de la división entre votos válidos y número de escaños. “La lógica de cociente no tiene sentido porque van a quedar a libre disposición de cuántos votos saquen los otros partidos”, explicó en su momento Gobertus.

