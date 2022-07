Impuesto de Renta: la Dian dio a conocer quiénes y cuándo deberán pagar, a partir del próximo 9 de agosto

Foto: Archivo.

Este lunes, la Dian confirmó el calendario con las fechas máximas para presentar la declaración de renta por los ingresos recibidos en 2021. Las fechas irán desde el próximo 9 de agosto hasta el 19 de octubre.

Esta ocasión se presenta como particular, teniendo en cuenta que se acerca una reforma tributaria y varios procesos, de los que se aplican hoy, cambiarán de manera considerable.

Los ciudadanos deberán consultar el día que les corresponde, teniendo en cuenta que estas fechas se adjudican de acuerdo a los últimos dos dígitos del número de documento. Este cronograma aplica para las personas naturales, unos 4,5 millones de contribuyentes, según estadísticas de la Dian, de acuerdo a las cifras recopiladas den 2021.

Las herramientas para los ciudadanos ya se encuentran habilitadas, con el ánimo de que ninguno se olvide de cumplir con su obligación tributaria.

Tras la elección de Gustavo Petro como nuevo presidente de Colombia, se ha hablado sobre el fin de lo que se conoce como “sistema cedular”, que no es otra cosa distinta a un método para clasificar las rentas o ingresos de acuerdo con la fuente que los genera. Al parecer, tras este periodo, sería la última vez que la declaración de renta se presente con estas características.

Existen la ‘Cédula general’, para rentas de trabajo, de capital y no laborales; la ‘Cédula de rentas de pensiones’, que cobija a los pensionados en el país; y la ‘Cédula de rentas de dividendos y participaciones’, con la cual se hace una diferenciación a la fuente de ingreso que se obtuvo sin que medie un trabajo. Es una renta que se obtiene, generalmente, por tener una participación en una compañía.

No está de más recordar que las personas que tendrán que presentar la declaración de renta este año son aquellas que cumplan con al menos uno de los siguientes requisitos:

1. Patrimonio bruto superior a $ 163.386.000 a 31 de diciembre de 2021.

2. Ingresos brutos iguales o superiores a $ 50.831.000 durante 2021.

3. Consumos con tarjeta de crédito superiores a $ 50.831.000 durante 2021.

4. Compras y consumos totales superiores a $ 50.831.000 durante 2021.

5. Consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras por un valor total acumulado superior a $ 50.831.000 durante 2021.

6. Ser responsable del Impuesto sobre las Ventas – IVA al cierre de 2021.

Es necesario que cada persona verifique su fecha última de presentación de la declaración de renta, para que no se les llegue a pasar y los tome por sorpresa alguna sanción. Según el cronograma, los ciudadanos cuyas cédulas finalicen en 01 y 02, deberán acudir el primer día.

En años anteriores, el calendario empezaba con los números más grandes o del extremo en el calendario establecido por la Dian, es decir 99 y 00.

Los contribuyentes deben tener en cuenta que la declaración de renta la podrán presentar sin necesidad de esperar la última fecha prevista, y deberán diligenciar el formulario correspondiente, señalando todos los datos solicitados por la Dian. El número 210 es que se debe llenar, si la persona es residente. Los no residentes deberán usar el formulario 110 que, según la Dian, es exclusivamente para “las personas naturales y sucesiones ilíquidas no residentes en Colombia que hayan recibido ingresos de fuente nacional y no hayan sido objeto de retención en la fuente”.

Para mayor información, consulte la página oficial de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.

