El rock, las baladas y el vallenato se apoderan de la tercera noche de audiciones de La Voz Kids Colombia

La tercera noche de La Voz Kids Colombia 2022 terminó con seis participantes nuevos dentro de la competencia. Andrés Cepeda, Kany García y Nacho voltearon su silla y le cumplieron los sueños a más niños que aspiran a ser las próximas estrellas de la música en el país.

Una de las primeras en presentarse esta noche fue Manuela Castillo, quien se hace llamar Ela del Castillo, y llegó al diamante de La Voz directamente desde Tuluá (Valle del Cauca) para interpretar Antes De Ti, de Mon Laferte y Manuel Soto. A pesar de la exigencia vocal que tiene esta canción, Ela logró el rango y dejó maravillados a los entrenadores y los tres se dieron la vuelta.

Esta pequeña terminó su presentación llorando, pues no podía creer que todos estuvieran disputándose para tenerla en sus equipos. Confesó que tenía miedo de no ser escogida por ningún entrenador, por eso se sorprendió.

Con ese resultado, Ela tenía que tomar una decisión importante, pero antes le pidió un favor especial a cada entrenador. Ella quería cantar un tema con cada entrenador y dedicárselos a su madre. Empezó con Cepeda, quien cantó Desvanecer, uno de los clásicos que interpretaba junto a Poligamia, una banda de pop rock fundada en Bogotá de la que hizo parte en la década de los 90′s junto a Juan Gabriel Turbay, Freddy Camelo, Gustavo Gordillo, Virgilio Guevara y César López.

Luego cantó Andas en Mi Cabeza con Nacho, y por último interpretó Para Siempre junto a Kany García. Mientras tanto, la mamá veía todo desde el camerino de La Voz y allí se conmovió hasta las lágrimas.

Avanzado en la noche se presentó Max, un fanático de Queen, la icónica banda británica de rock. En honor a sus gustos, el pequeño de 7 años llegó con toda la actitud al diamante de La Voz Kids para interpretar We Are The Champions de Freddie Mercury. El talento y el estilo rockero del menor fue bastante convincente y logró que dos entrenadores, Kany y Nacho, que se dieran la vuelta. Incluso, Cepeda quiso elegirlo, pero uno de ellos usó el botón de bloqueo contra él.

Al final Max, quien también toca el piano, decidió irse con Nacho .

Con un estilo musical muy distinto llegó al diamante Jean Simón, el pequeño juglar, también es nieto de un juglar vallenato, y contó que fue semifinalista en el Festival Vallenato. El niño hizo gozar a los entrenadores con el vallenato Momentos De Amor del Binomio de Oro. Con acordeón en mano y con una interpretación llena de sentimiento, este niño impresionó a los entrenadores que no pudieron contenerse para verlo brillar en el escenario y dejarlo presentarse con una copla vallenata.

Jean Simón llegó para contagiar de alegría a los entrenadores y al público de La Voz Kids. Al final los tres entrenadores le dieron el sí, pero decidió quedarse en el equipo Cepeda.

Para finalizar, otra de las que se llevó el sí de los entrenadores fue Vale, una pequeña de Sincelejo deslumbró en el escenario de La Voz Kids. Ella cantó Me Equivoqué, de Ventino, un tema muy exigente vocalmente, pero gracias a su talento natural, perfeccionado en las clases de música que viene tomando desde hace un tiempo, enamoró a los entrenadores.

Kany García fue la única entrenadora que se volteó ante su presentación, por lo que Vale pasó directamente a este equipo.

