Los colombianos que jugarán el partido de las estrellas entre la Liga MX y la MLS

Jugadores colombianos convocados al partido entre 'All Star' MLS vs 'All Star Liga MX'

El próximo 10 de agosto se llevará a cabo en el Allianz Field de Minnesota el partido de las estrellas entre la Liga mexicana y la Liga Profesional de Estados Unidos, allí serán cuatro los colombianos que estarán en el terreno de juego, siendo Camilo Vargas el más destacado de todos pues incluso portará la cintilla de capitán en el equipo que representa lo mejor de la Liga MX. Además, en el equipo de la MLS estará Jesús Ferreira, hijo del exfutbolista David Ferreira, quien es nacionalizado estadounidense y representa a este país.

Ferreira actualmente milita en el Dallas F.C. y en 16 partidos jugados en el 2022 ha marcado nueve goles. Esta ha sido la temporada con mayor cantidad de goles anotados y se perfila para ser llamado por Gregg Berhalter, entrenador de la selección de Estados Unidos para conformar la nómina de 26 jugadores convocados para disputar la Copa del Mundo Catar 2022.

Otros de los jugadores destacados en la nómina diseñada por Adrian Heath, director técnico del Minnesota United, para el encuentro contra el equipo de las estrellas de la Liga de México son Carlos Vela y Javier ‘Chicharito’ Hernández, jugadores mexicanos de gran presente en los equipos de Los Ángeles. Además el peruano Raul Ruidíaz, los argentinos Sebastián Driussi y Valentín Castellanos y el mundialista Walker Zimmerman.

Esta es la nómina completa del equipo ‘All Star’ de la MLS:

Luciano Acosta(FC Cincinnati), Julián Araujo (LA Galaxy), Paul Arriola (FC Dallas), Andre Blake (Philadelphia Union), Alexander Callens (New York City FC), Valentín Castellanos (New York City FC), Sebastián Driussi (Austin FC), Jesús Ferreira (FC Dallas), Taxiarchis Fountas (D.C. United), Carles Gil (New England Revolution), Javier Hernández (LA Galaxy), Sean Johnson (New York City FC), Aaron Long (New York Red Bulls), Kamal Miller (CF Montréal), Jordan Morris (Seattle Sounders FC), Hany Mukhatar (Nashville SC), Darlington Nagbe (Columbus Crew), Diego Palacios (LAFC), Emanuel Reynoso (Minnesota United FC), Raúl Ruidíaz (Seattle Sounders FC), Ilie Sánchez (LAFC), Dayne St. Clair (Minnesota United FC), Carlos Vela (LAFC), Kai Wagner (Philadephia Union), DeAndre Yedlin (Inter Miami CF), Walker Zimmerman (Nashville SC).

La legión de colombianos en la nómina de las estrellas de México es más numerosa, al portero Camilo Vargas se suma Julián Quiñones, compañero de equipo y gran figura en el título conseguido en el primer semestre del año. El otro atacante cafetero será Avilés Hurtado, quien completa nueve años en el fútbol del país manito. La lista la completa el defensor Brayan Ángulo, quien por poco regresa a la Liga BetPlay tras negociaciones con Millonarios FC que no terminaron en un acuerdo. El director técnico será Diego Cocca de Atlas y tendrá a su disposición dos jugadores novatos: Jordan Carrillo de Santos Laguna y Heriberto Jurado de Necaxa.

Esta es la nómina completa del equipo ‘All Star’ de la Liga MX:

Camilo Vargas (Atlas), Óscar Ustari (Pachuca), Kevin Álvarez (Pachuca), Diego Barbosa (Atlas), Luis Reyes (Atlas), Brayan Ángulo (Toluca), Hugo Nervo Atlas, Lisandro López (Xolos de Tijuana), Matheus Doria (Santos), Jesús Ángulo (Tigres), Aldo Rocha (Atlas), Luis Chávez (Pachuca), Erik Lira (Cruz Azul), Fernando Beltrán (Atlas), Julián Quiñones (Atlas), Ángel Mena (León), Avilés Hurtado (Pachuca), Alexis Vega (Chicas de Guadalajara), Álvaro Fidalgo (América de México), Julio Furch (Atlas) Juan Dinenno (Pumas UNAM), Germán Berterame (Monterrey), Uriel Antuna (Cruz Azul).

SEGUIR LEYENDO: