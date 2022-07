Los caminos de Giovanni Moreno y Atlético Nacional podrían volver a unirse

Atlético Nacional ganó la apelación presentada ante la Dimayor y consiguió que se suspendiera la sanción disciplinaria interpuesta a Giovanni Moreno. Imagen: Dimayor.

Luego de la consecución de la estrella 17 el pasado 26 julio ante el Deportes Tolima en el Manuel Murillo Toro de Ibagué, en Atlético Nacional, las cosas no le han salido de la mejor manera en este segundo semestre, en el que solo ha obtenido un punto de nueve posibles.

Además, el ambiente entre hinchada y directivas no es el más óptimo debido a la salida de Giovanni Moreno, quien es ídolo de la institución, pero sus declaraciones durante la rueda de prensa posterior al título, en el que el jugador de 36 años afirmó que Hernán Darío Herrera era de los técnicos que menos ganaba en el fútbol profesional colombiano.

Desde un principio la cúpula de Atlético Nacional se mantuvo firme con la decisión de no renovarle el contrato al ex Racing de Avellaneda pese a las súplicas de la afición Verdolaga porque ambas partes se sentarán a dialogar.

Finalmente, Giovanni Moreno abandonó las filas de su amado Nacional y de momento no podrá cumplir con su sueño de jugar la Conmebol Libertadores con el Rey de Copas el próximo año, aunque en las últimas surgió un rumor que podría cambiar el curso de las cosas para el futbolista oriundo de Segovia, Antioquia.

Le puede interesar: Tatiana Ariza, de estar cerca de dejar el fútbol por problemas cardíacos a ser una de las históricas de la selección Colombia

De acuerdo a la información que brindó Caracol Radio, tanto el club como el jugador estarían buscando la manera de unir sus caminos nuevamente para enderezar el rumbo a Nacional en la liga. “Personas cercanas a Atlético Nacional y a Giovanni Moreno buscarán un acercamiento entre el jugador y el club para que pueda regresar a la institución en esta temporada”.

Nacional no le cierra la puerta del todo a Gio. Tomado de @VBarCaracol

Cabe recordar que una semana atrás se habló que el Junior de Barranquilla quería hacerse con los servicios de Moreno, que durante una entrevista con Daniel Muñoz, líder de la barra Los Del Sur, admitió que estaban en negociaciones. “Espero que si voy al Junior la gente no me crucifique porque saben lo que los quiero, lo que hice para volver, aunque muchos no los sepan, que entiendan que no lo estoy haciendo por demostrarles nada, sino porque sentía que podía seguir compitiendo”.

De igual manera, el ex Shanghái Shenhua expresó su malestar contra la dirigencia de Nacional por como trataron su situación que derivó en su salida del actual campeón colombiano.

“Yo no sé si allá hay que poner un manual de qué es lo que tenés que decir, porque es una empresa, porque no parece un equipo de fútbol. A mí me están tratando en Nacional como si fuera una empresa. Yo no estaba jugando en un equipo de fútbol, yo no estaba en el club más grande de Colombia. Yo estaba jugando, era en una empresa”.

En su segundo ciclo con Atlético Nacional, Giovanni Moreno jugó un total de 20 partidos por todas las competiciones, marcando cuatro goles que ayudaron al verde paisa a llegar a la final de la Liga BetPlay Dimayor y posteriormente dar la vuelta olímpica ante el Vinotinto y Oro.

SEGUIR LEYENDO: