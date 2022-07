Christian Vargas sería el elegido por Deportes Tolima para reemplazar a Alexander Domínguez

Jul 25, 2021; Orlando, Florida, USA; Millonarios goalkeeper Christian Vargas (1) makes a save against Everton during a 2021 Florida Cup championship soccer match at Camping World Stadium. Mandatory Credit: Sam Navarro-USA TODAY Sports

El pasado 15 de julio se cerró el mercado de trasferencias de jugadores que tengan contrato vigente con otros clubes. Sin embargo, los equipos del fútbol profesional colombiano aún podrán fichar futbolistas que estén libres para reforzar sus plantillas y encarar así las diferentes competencias.

Una vez terminó el torneo anterior, que dejó como campeón a Atlético Nacional de la Liga BetPlay Dimayor las escuadras del balompié local se movieron para cerrar sus respectivas incorporaciones. Uno de ellos es el Deportes Tolima, que pese a que perdió la final ante el Verdolaga, no se ha dejado coger el tren y cumplido con los requerimientos de Hernán Torres.

Asimismo, el Vinotinto y Oro ha cuadrado caja con venta de jugadores que han abandonado la disciplina tolimense; Gustavo Adrián Ramírez (Rosario Central) Daniel Cataño (Millonarios) y Alexander Domínguez (Liga Universitaria de Quito).

Precisamente, la escuadra de la ciudad musical de Colombia trabaja para traer el reemplazo del portero ecuatoriano Alexander Domínguez, quien fue una de las grandes contrataciones del Pijao para el semestre anterior, pero estuvo implicado en varios goles tanto en la final de la liga como en la definición de los octavos de final de la Conmebol Libertadores ante el Flamengo.

Ante esta situación, las directivas del Deportes Tolima optaron por mirar varias alternativas para traerle competencia a William Cuesta, que de momento es el dueño del arco y el elegido, según el periodista Julián Capera, es un ex Atlético Nacional.

A través de su cuenta oficial de Twitter, el comunicador afirmó que Christian Vargas ya es del Vinotinto y Oro. “Deportes Tolima inscribió al portero Christian Vargas antes del cierre del libro de pases. Ahora reúne la documentación necesaria para oficializar la vinculación. El jugador es esperado en las próximas horas en Ibagué”.

El portero de 32 años tiene un amplio recorrido en el fútbol profesional colombiano. Tomado de @JulianCaperaB

El golero pereirano de 32 años tiene un amplio recorrido en el fútbol colombiano, se dio a conocer en 2006 en la Primera B jugando para el desaparecido Bajo Cauca FC (Actualmente Águilas Doradas). En 2008 dio el gran saltó al ser transferido a Nacional.

Debido a la alta competencia que había en la portería en el Rey de Copas fue cedido en 2016 al Atlético Huila para volver al onceno antioqueño, en el que permaneció hasta 2019, para luego jugar en el segundo semestre de ese año en Atlético Bucaramanga, en el que coincidió con Hernán Torres.

En 2020 llegó a Millonarios, en el que fue duramente cuestionado por la afición capitalina y al igual que en sus experiencias anteriores, no pudo consolidarse en el cuadro azul y partió para jugar en Águilas Doradas, que fue su último club.

Anteriormente, se conoció que el Deportes Tolima estaba detrás de los servicios del golero de Nacional Aldair Quintana, quien perdió el puesto en la titular con Kevin Mier, sumado a ello el ibaguereño tuvo algunos inconvenientes con la hinchada paisa por lo cual está buscando cambiar de aires.

Sin embargo, de acuerdo a unas declaraciones de César Camargo Serrano, segundo al mando del Tolima, para Fútbol Once de La Voz del Pueblo de Ibagué, el conjunto paisa no facilitó la salida del portero. “Las cosas se han puesto muy complejas para poder venir, no tanto por él, porque tiene ganas, sino con el negocio del equipo propietario de sus derechos deportivos”.

