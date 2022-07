Emilio Gutiérrez sueña con que Franco Armani se retiré en Atlético Nacional

El portero argentino tiene contrato con River Plate por tres años más.

Luego de alcanzar la estrella 17, Atlético Nacional no la pasa bien en la Liga BetPlay Dimayor II en la que acumula un punto de nueve posibles. En su última salida, el equipo del Arriero Herrera fue superado por mucho en lo futbolístico por Millonarios, que lo derrotó en el Atanasio Girardot 2-1, lo cual encendió las alarmas en la interna de la institución paisa.

Por ahora, la escuadra antioqueña ya piensa en su próximo partido por la fecha 4 que será ante el Deportes Tolima en el Manuel Murillo Toro de Ibagué, en donde hace menos de un mes dio la vuelta olímpica y espera enderezar el camino en el rentado doméstico frente al Vinotinto y Oro.

Desde hace varios años los hinchas Verdolagas aguardan por el regreso de uno de sus ídolos, un hombre que caló hondo en el corazón de los aficionados paisas que nunca olvidarán sus atajadas que valieron títulos para el Rey de Copas.

Llegó como un desconocido en 2010 bajo la sombra de Gastón Pezzuti, otro símbolo del arco de Atlético Nacional que fue clave en la obtención de la décima estrella en 2011. Franco Armani esperó su oportunidad y no defraudó, por algo es uno de los jugadores con más trofeos ganados (13 en total), rotulo que comparte con Alexis Henríquez.

Durante una entrevista con el programa radial Cómo te va de D Sports Radio 103.1, el presidente de Atlético Nacional, Emilio Gutiérrez, habló de la posibilidad de contar con Franco Armani, actual portero de River. “Nuestro sueño es que Franco termine su carrera en Atlético Nacional”.

El presidente de Atlético Nacional sueña con traer a Franco Armani. Tomado de @DSportsRadio

No obstante, la operación para que Franco Armani vuelva a ponerse la casaca de Atlético Nacional no será nada sencilla, dado que el portero de la selección Argentina renovó a comienzos de 2022 con la Banda Cruzada por tres años más, lo cual es un obstáculo que tendrá que resolver Gutiérrez para complacer a la hinchada.

Sin embargo, en 2020 el guardameta de River manifestó su deseo de volver a jugar con el onceno paisa, con el que ganó la Conmebol Libertadores en 2016, siendo ficha clave. “Atlético Nacional es todo. Fue el equipo que creyó en mí, que confió, que me vio crecer como futbolista y persona. Solo tengo palabras de agradecimiento. Me quiero retirar ahí. En mi despedida me comprometí con el hincha; lo prometido es deuda”.

De igual manera, el representante del jugador de 35 años, Martín Araoz, expresó la misma intención de Armani de colgar los guantes en el más veces campeón de Colombia. “Siempre dije que ojalá que Franco se retire en Atlético Nacional. Es difícil ir programando, pero ojalá que se dé. Personalmente, me gustaría que termine ahí”.

Con la camiseta de Atlético Nacional, Franco Armani disputó un total de 249 partidos por todas las competiciones, en los que sacó la valla invicta en 105 oportunidades. Ganó seis ligas, dos Superligas y tres Copas Colombia. Además de la Libertadores en 2016 se coronó campeón de la Recopa Suramericana en 2017.

Con la Albiceleste ha jugado 18 compromisos, fue convocado por Jorge Sampaoli para integrar el plantel que afrontó el mundial de Rusia 2018 y fue campeón de la Copa América en 2021 y la Finalissima 2022 ante Italia en Wembley.

