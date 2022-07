Los posibles rivales de Colombia en las semifinales de la Copa América Femenina

Con goles de Mayra Ramírez y Linda Caicedo, Colombia derrotó a Ecuador. Foto: Conmebol

La selección Colombia derrotó en el Pascual Guerrero 2-1 a su similar de Ecuador con anotaciones de Mayra Ramírez y Linda Caicedo, con lo que las dirigidas por Nelson Abadía se clasificaron las semifinales de la Copa América Femenina y ahora deberán definir el primer lugar el próximo 20 de julio ante Chile que goleó sin piedad 5-0 a Bolivia, la ‘cenicienta’ del Grupo A.

Luego del triunfo frente al combinado ecuatoriano ante los más de 24.580 espectadores que asistieron a San Fernando, las Superpoderosas ya pasaron la página y piensan en lo que será el duelo del próximo miércoles ante las Australes, que son el rival más complicado del grupo.

Si bien las cafeteras ya tienen el tiquete a la próxima fase, la única forma que se queden por fuera es que en la última jornada caigan goleadas por más de seis tantos ante Chile en el Centenario de Armenia y que Paraguay derrote a Ecuador, con lo que avanzaría junto con la Roja a la siguiente instancia del certamen.

De no suceder nada extraño, Colombia disputará las semifinales de la Copa América Femenina, y es importante para la Tricolor asegurar el primer lugar del grupo para evitar a Brasil, que son las actuales campeonas continentales y van con puntaje perfecto en el Grupo B.

En primer lugar, a la selección Colombia le bastará con un empate para quedar líder del Grupo A dado que sumaría 10 puntos y se haría inalcanzable, puesto que Chile se quedaría con 7 unidades y su destino dependerá del resultado entre paraguayas y ecuatorianas.

Una derrota ante Chile no es el fin para las cafeteras, pues de no recibir más de seis goles aún tendrían chance de clasificar y mantener la cima siempre y cuando las Guaraníes no le ganen a Ecuador por goleada.

Posiciones Grupo A

La selección Colombia es líder de su grupo con nueve de nueve. Tomado de 365 Score

En el Grupo B, las emociones están al rojo vivo con una Verdeamarela que goleó 4-0 a la Argentina y 3-0 a Uruguay. El próximo martes 19 de julio se medirá en el Centenario de Armenia a Venezuela desde las 4:00 p.m hora colombiana.

Al igual que la Canarinha, Venezuela suma dos victorias en línea al imponerse a las Charrúas por la minina diferencia y luego derrotó sin apuros 2-0 a Perú, que de momento está en la cuarta posición del grupo con cero puntos y menos seis en la diferencia gol, solo superado por Uruguay que tiene menos nueve y está en el sótano de la tabla.

Por su parte, la selección Argentina logró reponerse de la goleada sufrida en el debut ante Brasil y le propinó la misma dosis a la Blanquirroja (4-0) y luego paso por encima de Uruguay, a la que superó 5-0 y parcialmente es segundo del Grupo B con 6 puntos y más cinco en la diferencia de gol.

Posiciones Grupo B

Brasil es líder de su zona con puntaje perfecto. Tomado de 365 Socre

Vale recordar que en la próxima jornada la Albiceleste descansa y en la última fecha del grupo se verá las caras contra la Vinotinto para definir a uno de los clasificados a las semifinales que se disputarán en el Alfonso López de Bucaramanga.

Próximas fechas de la Copa América Femenina

La selección Colombia cerrará su participación ante Chile en Armenia. Tomado de 365 Score

