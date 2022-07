JEP llama a miembros del Batallón La Popa para que reconozcan públicamente su participación en falsos positivos

Los falsos positivos, uno de los capítulos más oscuros del conflicto armado colombiano, involucran a unos 1.500 militares que engañaban a los civiles para asesinarlos y presentar mejores resultados a sus superiores. EFE/Carlos Ortega/Archivo

Hace un año, en julio de 2021, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó a 13 militares y 2 coroneles del Batallón La Popa, con sede en Valledupar, Cesar, por casos relacionados con ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos ocurridos entre 2002 y 2005.

Señalamientos infundados contra civiles, detenciones ilegales que terminaban en asesinatos, engaños a habitantes de calle para asesinarlos y presentarlos como bajas, así como nexos con paramilitares, son algunos de los delitos documentados por la JEP en su auto de imputación contra los 15 miembros del Ejército.

El coronel (r) Publio Hernán Mejía, y su sucesor, el también coronel (r) Juan Carlos Figueroa, junto a otros 13 militares, habrían sido responsables de 127 asesinatos y 120 desapariciones forzadas ocurridas en el norte del departamento de Cesar y el sur de La Guajira entre el 9 de enero de 2002 y el 9 de julio de 2005. El alto tribunal hizo estas imputaciones en el marco del macrocaso 03, dedicado a los falsos positivos.

Mejía comandó el Batallón entre 2002 y 2004 y, según la JEP, el 87 % de los resultados de sus operaciones resultaron en falsos positivos. En 2004 dejó la comandancia y asumió Figueroa, en cuyo periodo, la unidad militar tuvo responsabilidad en 52 ejecuciones extrajudiciales. Hasta el momento no se conoce el paradero de Figueroa y no se ha presentado ante el alto tribunal a pesar de los múltiples llamados.

Los otros 13 militares imputados por los delitos, pero como coautores, fueron los mayores José Pastor Ruiz Mahecha, Guillermo Gutiérrez Riveros y Heber Hernán Gómez Naranjo; los sargentos Efraín Andrade Perea, Manuel Valentín Padilla Espitia y José de Jesús Rueda Quintero; el teniente Carlos Andrés Lora Cabrales; los subtenientes Eduart Gustavo Álvarez Mejía y Elkin Leonardo Burgos Suárez; el cabo tercero Elkin Rojas; y los soldados profesionales Yeris Andrés Gómez Coronel, Alex José Mercado Sierra y Juan Carlos Soto Sepúlveda.

Ni Mejía, ni Figueroa, ni el mayor Ruiz Mahecha aceptaron su responsabilidad en los hechos. Ruiz Mahecha pidió anular la imputación porque, según él, dicho organismo no lo podía obligar a comparecer y prefería quedarse en la justicia ordinaria. Sus casos deberán enfrentar un juicio adversarial, y de ser vencidos perderán los beneficios de la justicia transicional, por lo que podrían recibir hasta 20 años de prisión.

Así que la JEP llamó a los otros 12 militares que sí aceptaron su participación en los hechos para que reconozcan públicamente su participación en estos delitos los días 18 y 19 de julio en Valledupar.

“El fin de este reconocimiento es rehacer un sentido de la dignidad, nombrar a las personas como seres humanos que debieron ser cuidados y protegidos. En el caso de las personas dadas por desaparecidas, el reconocimiento implica la aceptación de la voluntad que tuvieron los miembros de la fuerza pública y terceros civiles involucrados de negar el paradero del ser querido pese al sufrimiento de sus allegados por largos periodos de tiempo”, explicó el alto tribunal.

Las víctimas aseguraron que esperan que los 12 imputados acepten una responsabilidad directa en los casos y revelen la verdad de los hechos ante todo el país.

“Es decir, por participación directa, por acción y no por omisión, creo que es una exigencia por parte nuestra, no vamos a aceptar que nos digan que se enteraron años después o que no sabían lo que estaba pasando, tenemos claro que la participación de estos 15 militares, incluso los tres que no reconocieron, es por acción y la expectativa es alta”, indicó Laura Piña, víctima de falsos positivos, a la emisora Blu Radio.

