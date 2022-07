Gustavo Bolívar le pidió a Gustavo Petro elegir un contralor sin nexos con los partidos tradicionales

El senador por el Pacto Histórico, Gustavo Bolívar, ve como una “oportunidad de oro” que se pueda elegir al próximo contralor sin ningún tipo de ataduras ni compromisos políticos, por lo que pide al presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, que este nuevo funcionario no tenga nexos con algún partido tradicional, atendiendo al clamor de cambio de los colombianos.

“Oportunidad de oro para elegir a alguien sin compromisos ni ataduras con los viejos partidos políticos culpables de la debacle moral que vive Colombia. Oportunidad de oro para empezar a cumplir la promesa de cambio por la que votaron 11.3 millones de personas el pasado 19 de junio”, señaló Gustavo Bolívar.

Bolívar resalta que la lista “fue depurada” o rehecha obedeciendo a la cuota mínima femenina para ocupar este cargo, en la que quedaron los conci mejores puntajes de hombres y los cinco mejores de mujeres. Aunque, en las últimas horas renunció a su candidatura Karol González Mora, respondiendo a la “coherencia″de su pensamiento político y la capacidad de hacer control fiscal independiente.

“En coherencia con mi visión y convicción sobre la necesidad de una vigilancia y control fiscal independiente, he tomado la decisión de hacerme a un lado del proceso de selección. No existe ningún impedimento legal, conflicto de interés, inhabilidad o incompatibilidad para mi participación en el proceso, pero creo que el cambio que eligió el país en las urnas debe reflejarse no solo en la rama ejecutiva del poder público sino en todas las instancias del Estado”, señaló la abogada Karol González Mora en una carta sobre su decisión.

Volviendo a la terna de candidatos, Gustavo Bolívar denunció que muchos de los que están en esta nueva lista han sido funcionario bajo el control del contralor Felipe Córdoba, a quien se le ha denunciado públicamente por varias irregularidades tanto en su función como en su vida académica, como lo denunció en su momento Juan Pablo Barrientos.

“(Los subalternos de Felipe Córdoba) no fueron capaces de descubrir y ni siquiera de entregar alertas tempranas sobre los torcidos que se han destapado últimamente como el robo de los dineros de la paz”, señaló Gustavo Bolívar sobre algunos de los candidatos a la Contraloría General de la Nación.

“Con qué credenciales morales entonces pueden aspirar a controlar a los corruptos de Colombia, ladrones del erario y de los sueños de los más pobres de Colombia. Sería infame permitir que el actual Contralor personaje tan cuestionado, siga haciendo el mandado a sus jefes políticos, ahora en cuerpo ajeno”, cuestiona Gustavo Bolívar.

El senador denunció que una de las candidatas de Córdoba a la Contraloría, María Fernanda Rangel, le pagó los viáticos hacia Bucaramanga a una representante a la Cámara por el departamento del Tolima (Martha Alfonso Jurado) para discutir su candidatura al ente de control.

“¿Quién financia estas invitaciones y por qué un candidato a Contralor debería invertir dinero en una campaña si se supone que la idea original del concurso de méritos era, precisamente, llevar a estos cargos a los más preparados y no a los que más dinero consigan?”, cuestionó Bolívar.

El senador Gustavo Bolívar señala que si es elegido alguno de estos candidatos, con nexos a partidos tradicionales, o con el contralor actual, la nueva administración en Casa de Nariño habrá dado el primer paso en falso.

