Supuesto video de Piqué escuchando una canción de Shakira en su carro se hizo viral: “No tienes que decirlo, no vas a volver”

La separación de Gerard Piqué y Shakira, tras 12 años de relación continúa dando de qué hablar a los seguidores de las dos figuras públicas. Esta vez, mientras la expareja se encuentra en medio de las negociaciones de la custodia de sus dos hijos, se conoció un video del futbolista español escuchando uno de los temas más icónicos de la cantante colombiana, y que habla sobre el desamor.

En la grabación, compartida a través de redes sociales, se ve al jugador del Barça llegando en su coche a uno de los entrenamientos del equipo barcelonés, en el que, al parecer, tenía de fondo la canción “Inevitable” de Shakira.

“No tienes que decirlo, no vas a volver, te conozco bien”, es el apartado de la canción de la Barranquillera que se alcanza a oír en el video.

“Vaya temazo”, se escucha gritar a uno de los fans de Piqué haciendo alusión al hit de la artista colombiana de su albúm de 1998, “¿Dónde están los ladrones?”. Según medios españoles, al deportista barcelonés se le vio “pensativo”, “abatido” y “con ganas de llorar”.

Aunque se desconoce la veracidad del video y varios medios aseguran la credabilidad del mismo, Telehit señaló que, en realidad, Piqué no habría estado escuchando la canción de la madre de sus hijos, sino fueron los seguidores que se acercaron a su vehículo quienes reprodujeron el tema musical. No obstante, hasta el momento ninguna de las versiones ha sido confirmada oficialmente.

Cabe recordar que “Inevitable” tiene una connotación especial para la pareja pues, durante un concierto de Shakira en el 2011, en medio de su presentación, la barranquillera le pidió a sus músicos detener la música para cambiar la letra del tema y hacerle una dedicatoria a quien le había robado el corazón para ese entonces, el defensa del FC Barcelona.

La versión original decía: “Si es cuestión de confesar, no sé preparar café y no entiendo de fútbol. Creo que alguna vez fui infiel, juego mal hasta el parqués, y jamás uso reloj”. Sin embargo, la colombiana quiso expresar, delante de todos sus fans, el amor que sentía por Piqué por lo que, se arriesgó a cambiar la letra del tema. “No, no, no, un momentito. Una vez más. Se me ocurre una cosa”, dijo la barranquillera para, acto seguido, cantar:

“Si es cuestión de confesar, gracias al número 3, ahora entiendo de fútbol. No pregunten cómo fue, pero desde que lo vi cada día sale el sol… Y para ser más franca, nadie piensa en ti como lo hago yo porque tú eres distinto”, cantó Shakira.

La escena fue aplaudida y ovacionada por los asistentes al concierto, pues no esperaban esa sentida dedicatoria por parte de Shakira a Piqué. El video, fue recordado por los seguidores de la pareja luego de que ambos anunciaran a través de un comunicado, compartido por la agencia EFE, que tras 12 años de relación habían decidido separarse.

“Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión”, se leía en el documento publicado por la agencia de noticias española.

