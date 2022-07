Néstor Lorenzo ya está en Colombia para asumir las riendas de la selección

El nuevo entrenador de la selección ya se pondrá al mando del combinado nacional. Foto: FCF

Atrás quedó el fracaso de la selección Colombia, que bajo el mando de Reinaldo Rueda no pudo clasificar al combinado Tricolor a su tercera copa del mundo tras una penosa actuación en las eliminatorias a Catar 2022, en el que el equipo nacional duró siete partidos sin marcar un gol.

La vacante de Rueda fue tomada por el argentino Néstor Lorenzo, que recibió el voto de confianza de los directivos de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) en cabeza de su presidente, Ramón Jesurún.

Luego de culminar sus labores con el Melgar de Arequipa, al que sacó campeón de la primera fase del fútbol peruano y además lo metió a los cuartos de final de la Conmebol Suramericana tras dejar en el camino al Deportivo Cali, Néstor Lorenzo ya está en Colombia para ponerse el buzo de entrenador de la selección.

Asimismo, el exasistente de José Pekerman arribó el país con todo su cuerpo técnico con el que trabajarán con miras a cumplir con el objetivo de clasificar el mundial del 2026 que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá.

Cuerpo técnico de Néstor Lorenzo en la selección Colombia

Néstor Lorenzo - Director Técnico

Luis Amaranto Perea - Asistente Técnico.

Leandro Javier Jorge- Preparador Físico

Valentino Dressino - Analista de Rendimiento

Fernando Alloco - Asistente Técnico

Cabe recordar que el debut de Néstor Lorenzo en la dirección técnica de la selección Colombia será en la próxima fecha FIFA de septiembre, cuando el combinado cafetero se mida en el Red Bull Arena a su similar de Guatemala el 24 y tres días después en Santa Clara, California (Estados Unidos) jugará ante la selección de México, que hace parte del Grupo C del mundial junto con Polonia, Argentina y Arabia Saudita.

Recientemente, Néstor Lorenzo brindó unas declaraciones para ESPN en las que dio detalles de su nombramiento como seleccionador nacional.

“Cuando me anunciaron, siempre hay muchos candidatos y con aspiraciones genuinas, hay buenos técnicos colombianos y extranjeros que estaban en carpeta. Cuando me anunciaron ya había una situación que había parado el campeonato por el repechaje, de ahí se empezó a gestar un poquito todo, pero estoy pensando en el partido de mañana y luego me meto de lleno en la Selección”.

“La Selección Colombia requiere de una programación y proyección a corto, mediano y largo plazo. Ya tengo mi cronograma de trabajo con el cuerpo técnico, pero nos ayudó mucho que el grupo que está acá hace un año, están identificados con la idea que planteamos desde el primer día”.

A falta de una confirmación oficial, las eliminatorias para el mundial de 2026 comenzarán en marzo del próximo año, por lo cual hay expectativa si Barranquilla seguirá siendo la sede la selección Colombia. Esto teniendo en cuenta que en la Arenosa se han conseguido cinco clasificaciones a copas del mundo (Italia 90, USA 94, Francia 98, Korea & Japón 2002, Brasil 2014 y Rusia 2018).

Durante la presentación de Néstor Lorenzo le consultaron si la Puerta de Oro de Colombia seguiría siendo la casa de la selección, a lo que el argentino respondió que no se ha contemplado de momento mover la sede de Colombia.

“La verdad que no hemos discutido el cambio de sede, será un tema que tendremos que hablar. Me sentí cómodo allá durante siete años, hay una energía especial en Barranquilla y eso se evaluará más adelante”.

