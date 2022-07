Mario Hernández reveló que la diseñadora Nancy González lo llamó mientras la Policía entraba a detenerla

En la imagen, la diseñadora caleña, Nancy González. Foto: Getty Images

El pasado 8 de julio, la Fiscalía General de la Nación anunció que fue capturada con fines de extradición la diseñadora caleña Nancy Teresa González de Barbieri, junto con dos de sus colaboradores, porque una corte de Estados Unidos la acusa de ingresar productos hechos con piel de animales exóticos y en peligro de extinción.

Con respecto a este caso, el empresario Mario Hernández, habló sobre su colega diseñadora en diálogos para el diario Semana a quien conoce hace muchos años, y cree que no haya comercializado pieles de animales en vía de extinción. , “me llamó llorando y me dijo que la estaban capturando. Lo que entiendo es que las pieles las mandaba (a Estados Unidos) sin permiso”, aseguró Hernández.

Además, el empresario confirmó que mientras él fabricaba bolsos, Nancy y su hijo, una persona “que se codeaba con el mundo en Nueva York”, empezaron a crecer con el negocio de los bolsos de pieles.

“Tal vez por ignorancia o desconocimiento de Nancy mandaron muestras sin requisitos a Estados Unidos. Yo no sé qué le pasó a Nancy en la parte administrativa, qué tristeza que le esté pasando eso. Estuvo en mi oficina hace ocho días y me llamó cuando la estaban capturando”, aseguró Hernández.

Se conoció públicamente el mecanismo a través del cual estos lujosos artículos de moda llegaban hasta las vitrinas de sus boutiques, ubicadas en Seúl y Toronto, y de grandes superficies que distribuyen las firmas más prestigiosas del mundo, que vendían cada una de sus carteras hasta por quince millones de pesos colombianos.

Nancy González y los otros dos detenidos —Diego Mauricio Rodríguez Giraldo y Jhon Camilo Aguilar Jaramillo— eran conscientes de que su mercancía estaba fabricada con pieles de animales silvestres y en peligro de extinción, como babillas, serpientes y caimanes, entre otras. Exportar estos artículos de forma legal no era posible.

Por eso tenían un esquema para exportar los productos sin ser importunados por las autoridades ambientales locales y extranjeras, con lo cual violaban lo dispuesto en la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES).

Cabe resaltar que, el documento de 16 páginas contiene el indictment (escrito de acusación) en contra de la diseñadora Nancy Teresa González de Barberi y dos de sus trabajadores. Desde el mes de abril del 2022, una Corte del Distrito Sur de la Florida había notificado a las autoridades colombianas sobre el requerimiento de extradición.

Presuntamente, su modus operandi era similar al utilizado por los carteles de narcotráfico: exportaban los bolsos y carteras sin pasar por aduanas, a través de mulas. La empresa contactaba a ciudadanos del Valle del Cauca para viajar a los Estados Unidos con los artículos en el equipaje, a cambio de los tiquetes aéreos y 600 dólares de viáticos.

Ante cualquier pregunta de las autoridades, decían que los bolsos eran obsequios para familiares y amigos. Una vez en Estados Unidos, los productos eran comercializados y exhibidos en exposiciones de moda internacional.

Por estos hechos, una Corte del Distrito Sur de La Florida los requiere para que respondan por cargos como concierto para importar y llevar vida silvestre a Estados Unidos en contra de la ley; defraudar al país, impidiendo, perjudicando, obstruyendo y anulando las funciones gubernamentales legítimas; y contrabandear mercancía a los Estados Unidos.

