Iván Duque pidió a los colombianos que no se vayan del país

Iván Duque, presidente de Colombia, en la celebración del Premio al Liderazgo 2022, en Miami. FOTO: PRESIDENCIA DE COLOMBIA

El presidente de Colombia, Iván Duque, pidió a los colombianos no irse del país por temor a lo que puede pasar con el Gobierno de Gustavo Petro, presidente electo, en los próximos cuatro años.

Lo hizo en Miami, Estados Unidos, en la ceremonia en la que recibió el Premio al Liderazgo 2022, que le entregó la organización Concordia por “su liderazgo excepcional y contribuciones inconmensurables” en los últimos cuatro años y por haber puesto “la sostenibilidad ambiental al frente de la agenda de Colombia, estableciendo una estrategia ambiciosa para lograr la neutralidad de carbono al 2050, y, específicamente, movilizando financiamiento climático a escala para acelerar la transición del país hacia un futuro verde”.

Duque afirmó que no se puede dejar lo que se ha construido en los últimos cuatro años.

“Les pediría a los colombianos que no se vayan del país, porque no podemos tomar decisiones ni por temor ni presión ni ansiedad. Colombia es próspera en Latinoamérica y tiene una democracia estable e instituciones muy fuertes, en el que las libertades no dependen de quién sea el presidente”, aseguró.

Sostuvo que por eso es necesario defender lo construido en los últimos cuatro años

“Yo seguiré acogiendo las causas en las que creo y debo transmitir ese mensaje a todos los colombianos”, agregó. También dijo que cuando escucha gente que dice que se quiere ir del país les responde que no lo hagan.

“Yo no me voy a ir del país. Es mi país. Colombia es el país que amo. Seguiré trabajando por las causas en las que creo y debo transmitirle ese mensaje a todos los colombianos”, explicó al recalcar que jamás le diría a un colombiano que se marche porque “Colombia no es un país en el que nuestras libertades dependen del presidente”.

También, en referencia a la elección de Petro como presidente, advirtió que “nosotros no hemos elegido a un emperador, sino a un presidente durante cuatros años, esas son las reglas del juego y lucharemos por conservarlas”.

Uribe hizo llamado a los colombianos

La petición de Duque va en el mismo camino de la que hizo el expresidente Álvaro Uribe Vélez tras la reunión que sostuvo con Petro el 29 de junio pasado. Entre otras cosas, como conclusión del encuentro el exmandatario invitó a los colombianos a no irse del país y a trabajar con emoción por este, justo como él lo seguirá haciendo. Esto, debido a que algunos seguidores de su partido, el Centro Democrático, y otras personas manifestaron su intención de emigrar ante el triunfo electoral de Petro.

“¡No, no! ¡No se vaya nadie del país! ¡Trabajemos, trabajemos, trabajemos! ¡Trabajemos de manera alegre! Los invito a seguir en Colombia. A seguir en la patria con entusiasmo, con trabajo, con creatividad y con buena fe. Ahí se van superando dificultades”, manifestó el político antioqueño.

Uno de los motivos por los cuales algunos uribistas amenazaban con irse del país tienen que ver con las posibles alzas tributarias que enfrentarían, por ejemplo, por patrimonios que “por bien que se les mantenga y se les explote, dan una rentabilidad de menos del 1 %”. Según él, el presidente electo tenía buenas palabras para el avalúo multipropósito elaborado en el gobierno de Duque.

Uribe contó que también habló con Petro sobre los impuestos a los patrimonios y los dividendos, temas que están contemplados en la agenda del presidente entrante. Sobre este rubro, el exmandatario calificó la conversación como “constructiva, argumentada y con números”.

Inseguridad, otro motivo

Otro motivo que ha causado emigración masiva de colombianos en la historia ha sido la inseguridad; en su época, esta se presentaba principalmente en las áreas rurales, pero el problema que —en palabras de Uribe— enfrentará en esta área es el microtráfico, que reside en los cascos urbanos y “tanto daño hace a la sociedad colombiana”. Dijo que una de las herramientas para regularlo es reforzar la economía popular.

“Nosotros somos de la idea de que Colombia tiene que aumentar sustancialmente la financiación de la economía popular. Con el presidente Petro hay acuerdos en esta materia como parte de la solución integral de violencia”, añadió Uribe en ese momento.

Advirtió que uno de los garantes de esa seguridad son los policías y soldados de Colombia, por quienes dijo profesar “un gran amor” y a quienes calificó de profesionales, que mantuvieron a Colombia en democracia en los tiempos de las dictaduras de finales del siglo XX. Por ello, en la conversación abordaron el tema de reformar la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para dar un tratamiento diferente a sus integrantes.

